Serie B, risultati e classifica: poker del Palermo, Corona a segno con l’Entella
Gol e spettacolo nelle gare della 13ª giornata del campionato di Serie B. Il Palermo riscatta la sconfitta di Catanzaro imponendosi per 4-1 contro il Südtirol al Renzo Barbera. I rosanero di Filippo Inzaghi salgono a quota 30 punti, portandosi momentaneamente a +4 sul Modena.
Successo travolgente del Benevento, che rifila cinque reti all’Empoli senza subirne, mentre il Cesena supera l’Ascoli per 5-1, agganciando proprio i marchigiani a quota 21 punti.
Vittoria importante anche per la Virtus Entella, che batte il Verona per 2-1. Tra i protagonisti della formazione ligure figura Giacomo Corona, cresciuto nel settore giovanile del Palermo e autore di una rete nel successo contro gli scaligeri.
La Carrarese conquista tre punti preziosi sul campo del Vicenza, imponendosi per 1-0. Successo esterno anche per il Catanzaro, che supera la Juve Stabia per 3-1 e raggiunge proprio le Vespe a quota 12 punti.
Serie B – Risultati finali
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Juve Stabia-Catanzaro 1-3
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Benevento-Empoli 5-0
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Cesena-Ascoli 5-1
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Virtus Entella-Verona 2-1
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LR Vicenza-Carrarese 0-1
-
Palermo-Südtirol 4-1
Serie B – Classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|30
|13
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Cesena
|21
|13
|4
|Ascoli
|21
|13
|5
|Avellino
|19
|12
|6
|Benevento
|19
|13
|7
|Pisa
|19
|12
|8
|Mantova
|19
|12
|9
|Südtirol
|18
|13
|10
|Verona
|16
|13
|11
|Carrarese
|16
|13
|12
|Padova
|16
|12
|13
|Cremonese
|15
|12
|14
|Sampdoria
|14
|12
|15
|Virtus Entella
|13
|13
|16
|Catanzaro
|12
|13
|17
|Juve Stabia
|12
|13
|18
|Arezzo
|12
|12
|19
|LR Vicenza
|10
|13
|20
|Empoli
|9
|13
Juve Stabia penalizzata di 4 punti. Classifica aggiornata in attesa delle restanti gare della 13ª giornata.