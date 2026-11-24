PADOVA – In vista del match tra Padova e Sampdoria, valido per la 13a giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore biancoscudato, Antonio Calabro, mettendo in guardia i suoi uomini sulle insidie che nasconde questa sfida.

«Grande voglia di fare questa partita, di continuare il trend positivo, aldilà dei tempi di recupero – ha spiegato il tecnico -. Ho a disposizione giocatori giovani che non sentono le partite ravvicinate. Siamo sulle ali dell’entusiasmo e vogliamo dare continuità ai buoni risultati».

Calabro ha poi analizzato il suo avversario: «D’Angelo ha dato concretezza e verticalità. Dobbiamo stare attenti alle individualità che hanno. Ma sono loro che dovranno stare attenti al Padova. Voglio la partita del cuore e della passione».





E sulla squalifica che non gli permetterà di assistere alla partita da bordocampo: «Mi scoccia non essere in panchina, ora ci limitano molto con le regole. La squalifica mi pesa, ci vorrebbe più rispetto per il cuore e la passione che può mettere un allenatore».

Infine, il tecnico ha parlato dell’attaccante, ex Palermo, Francesco Di Mariano:«Mi piacciono i giocatori di gamba che sanno ribaltare l’azione, ha caratteristiche che mi piacciono e conto molto su di lui, anche se devo dire che ad Arezzo non ha fatto bene»