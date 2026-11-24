Palermo-Südtirol, raggiunta quota 29.134 spettatori: Curva Nord esaurita
Il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra grande serata di calcio. A poche ore dalla sfida tra Palermo e Südtirol, in programma questa sera alle ore 20, il club rosanero ha comunicato attraverso i propri canali social il nuovo aggiornamento relativo alle presenze sugli spalti.
Raggiunta quota 29.134 spettatori, con la Curva Nord ufficialmente esaurita. Un dato destinato a crescere ulteriormente nelle ore che precedono il calcio d’inizio.
«#PalermoSudtirol: raggiunta quota 29134 cuori rosanero per stasera 🩷🖤 Curva nord esaurita ❌», si legge nel messaggio pubblicato dalla società di viale del Fante.
Una risposta importante da parte della tifoseria rosanero, pronta a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi dopo la prima sconfitta stagionale rimediata sul campo del Catanzaro.
Quella di questa sera sarà inoltre una serata speciale per la Curva Nord, con i gruppi organizzati del settore superiore e inferiore che torneranno a tifare insieme dopo diversi anni.
Il Palermo potrà dunque contare sulla spinta di quasi 30mila tifosi per cercare il riscatto contro gli altoatesini, consolidare il primato in classifica e raggiungere quota 30 punti.