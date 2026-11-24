Ripartire immediatamente per evitare che la sconfitta di Catanzaro possa avere ripercussioni sul percorso stagionale. Il Palermo affronta questa sera, alle ore 20 al Renzo Barbera, il Südtirol con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e mantenere il vantaggio sulla terza posizione.

Come riportato da Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, i rosanero vogliono sfruttare al meglio il doppio impegno casalingo che li vedrà affrontare prima gli altoatesini e successivamente, sabato, il Benevento.

«Arriviamo molto carichi a questa partita. Veniamo da una partita non positiva dopo 13 fatte molto bene, speriamo di ritornare a vincere e fare quello che abbiamo fatto fino ad ora», ha dichiarato Filippo Inzaghi alla vigilia.





Inzaghi lavora sulla testa dei giocatori

Con 28mila spettatori già certi di un posto al Barbera, il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta del proprio pubblico, nonostante una condizione generale tutt’altro che ottimale.

Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, alla ripresa degli allenamenti di domenica a Torretta, Inzaghi ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale, cercando di evitare che la prima sconfitta stagionale possa intaccare le certezze acquisite dalla squadra.

La classifica continua a sorridere ai rosanero, primi con sei punti di vantaggio sull’Ascoli, attualmente terzo. Un margine particolarmente importante nella prospettiva della promozione diretta in Serie A.

«La sconfitta di Catanzaro ci insegna che in B nulla è scontato. Se qualcuno pensava che fosse un campionato facile ancora una volta ha capito che se non giochiamo sempre al meglio delle nostre possibilità perdiamo. Questa squadra ci ha abituato a fare le cose bene e mi auguro, anzi sono sicuro, che contro il Sudtirol i ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto».

Emergenza infortuni, decisione in extremis su Strefezza

A preoccupare è soprattutto il numero ridotto di alternative a disposizione dell’allenatore rosanero.

A Catanzaro, infatti, Inzaghi ha potuto contare su appena cinque giocatori di movimento in panchina, oltre al giovane attaccante della Primavera Pietro Bertolino, classe 2009.

Secondo quanto riferito da Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, soltanto dopo la rifinitura di questa mattina sarà possibile capire se il tecnico potrà recuperare qualche elemento rispetto alla trasferta del Ceravolo.

Particolare attenzione alla situazione di Gabriel Strefezza, la cui eventuale convocazione sarà decisa in extremis. Il reinserimento del brasiliano nella lista over comporterebbe infatti l’esclusione di Luca Mazzitelli.

Inzaghi: «Abbiamo un pubblico di un’altra categoria»

Il tecnico rosanero ha sottolineato l’importanza di affrontare un impegno alla volta, senza perdere di vista la necessità di gestire le energie.

«Gli impegni ravvicinati vanno affrontati pensando gara dopo gara. Metteremo qualche giocatore fresco, ma sono convinto che nel nostro stadio, con la curva che canterà di nuovo tutta unita, faremo una grande partita. Sappiamo tutti quello che abbiamo fatto in casa, abbiamo un pubblico di un’altra categoria, ma non dobbiamo pensare che basti la gente per vincere le partite, oltre ai tifosi ci vorranno 20 giocatori che daranno l’anima come sempre».

Tornano Segre e Pohjanpalo, ballottaggio in difesa

Sul fronte delle scelte di formazione, Valerio Tripi su Repubblica Palermo anticipa il ritorno dal primo minuto di Jacopo Segre e Joel Pohjanpalo, entrambi partiti dalla panchina contro il Catanzaro.

Resta invece da definire la coppia dei centrali difensivi, con Peda, Magnani e Ceccaroni in corsa per due maglie da titolare.

Il Südtirol dell’ex rosanero Davide Possanzini, che ritrova anche Aljosa Vasic dopo la squalifica, arriva al Barbera forte della vittoria ottenuta contro la Cremonese.

«Grande stima e rispetto. Se pareggi a Pisa e batti la Cremonese vuol dire che hai qualità. Noi però dobbiamo pensare alla nostra partita. A volte dopo tante gare fatte bene un inciampo può capitare, l’importante è che resti un brutto ricordo e che si torni a fare subito quello che abbiamo sempre fatto», ha concluso Inzaghi.