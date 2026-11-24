Voltare pagina e riprendere la marcia. Il Palermo torna in campo questa sera al Renzo Barbera contro il Südtirol, con l’obiettivo di cancellare la prima sconfitta stagionale rimediata a Catanzaro e ritrovare immediatamente la vittoria.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il calendario offre subito ai rosanero l’opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il passo falso del Ceravolo ha lasciato qualche interrogativo, ma la squadra di Filippo Inzaghi non ha tempo per soffermarsi sugli errori commessi in Calabria.

Contro gli altoatesini serviranno maggiore concretezza offensiva, attenzione difensiva e soprattutto la capacità di imporre il proprio gioco fin dalle battute iniziali. Il Südtirol è una formazione organizzata, capace di limitare gli spazi e sfruttare le occasioni concesse dagli avversari.





Palermo, l’emergenza infortuni non rientra

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione degli indisponibili non ha registrato miglioramenti significativi rispetto alla trasferta di Catanzaro.

Gli impegni ravvicinati non hanno consentito di recuperare gli infortunati e Inzaghi dovrà ancora affidarsi a un gruppo ristretto, cercando di gestire le energie a disposizione.

Tra i pali sarà confermato Perin, con Cassandro sulla destra e Augello sulla sinistra. Al centro della difesa Peda appare favorito su Magnani per affiancare Ceccaroni.

Il reparto arretrato sarà chiamato a riscattare la prestazione del Ceravolo, dove alcune disattenzioni sono costate care ai rosanero.

Segre torna titolare, Strefezza potrebbe rientrare in lista

Le principali novità rispetto alla partita di Catanzaro riguarderanno il centrocampo e l’attacco.

Segre è pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Ranocchia, garantendo maggiore dinamismo e freschezza alla mediana. Restano invece indisponibili Estevez e Palumbo.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, pone l’attenzione anche sulla situazione relativa alla lista over.

Non è escluso che già nella mattinata possa concretizzarsi l’avvicendamento tra Mazzitelli e Strefezza. Il brasiliano potrebbe dunque tornare a disposizione di Inzaghi già contro il Südtirol, offrendo al tecnico ulteriori alternative offensive.

La decisione definitiva è attesa nella giornata di oggi.

Pohjanpalo torna al centro dell’attacco

Sulla trequarti Hernani continuerà a svolgere il proprio compito di raccordo tra centrocampo e attacco, con Vavassori e Johnsen sulle corsie esterne.

La novità principale sarà rappresentata dal ritorno di Joel Pohjanpalo dal primo minuto. Dopo essere partito dalla panchina a Catanzaro, il centravanti finlandese è pronto a riprendersi il posto da titolare.

Il Palermo ha bisogno della sua capacità realizzativa, ma anche della sua presenza in area di rigore e della possibilità di offrire un riferimento ai compagni negli ultimi trenta metri.

Il Barbera un’arma in più: attesi quasi 30mila tifosi

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, un contributo importante alla ricerca del riscatto potrà arrivare dagli spalti del Renzo Barbera.

Sono attesi circa 30mila spettatori, pronti a sostenere la squadra in un momento delicato del suo percorso stagionale.

La spinta del pubblico rappresenterà un’arma in più per il Palermo, chiamato però a trasformare il sostegno dei propri tifosi in una prestazione convincente e, soprattutto, in tre punti.

Dimenticare Catanzaro e riprendere il cammino: è questa la priorità dei rosanero nella sfida contro il Südtirol.