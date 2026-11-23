Palermo-Südtirol, il Barbera si prepara a una grande cornice di pubblico: superata quota 27mila spettatori
Cresce l’entusiasmo dei tifosi rosanero in vista di Palermo-Südtirol, sfida in programma domani, martedì 24 novembre, allo stadio Renzo Barbera. Il club di viale del Fante ha comunicato attraverso i propri canali social che è stata superata quota 27.000 presenze previste, con la Curva Nord ormai vicina al tutto esaurito.
Un dato importante, che conferma il sostegno del pubblico alla squadra di Filippo Inzaghi anche dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata sabato sul campo del Catanzaro.
«Domani si torna al Barbera 🏟️😍 Superata quota 27.000 cuori rosanero verso Palermo-Sudtirol, con la Curva Nord quasi esaurita 💥 Non fermiamoci, riempiamolo! Ci vediamo a casa», si legge nel messaggio pubblicato dal Palermo.
L’obiettivo del club è quello di riempire ulteriormente gli spalti in occasione di una partita importante per la classifica e per il morale della squadra.
Dopo il passo falso del Ceravolo, i rosanero avranno subito l’opportunità di reagire davanti ai propri sostenitori, in uno stadio che si prepara ancora una volta a offrire una grande cornice di pubblico.
La Curva Nord, cuore del tifo palermitano, è ormai prossima al tutto esaurito, mentre prosegue la vendita dei biglietti negli altri settori dell’impianto.