Il Palermo torna da Catanzaro con la prima sconfitta stagionale, ma anche con una certezza in più: Vavassori continua a essere uno dei protagonisti assoluti della squadra di Filippo Inzaghi. In una giornata negativa per i rosanero, il giovane attaccante è riuscito ancora una volta a distinguersi, trovando il gol del momentaneo pareggio e confermando uno straordinario momento di forma.

Come racconta Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, il numero 9 è stato uno dei pochi giocatori del Palermo a salvarsi nella trasferta del Ceravolo, provando ripetutamente a cambiare l’inerzia della partita.

Vavassori, sette gol e una crescita continua

La sconfitta contro il Catanzaro ha interrotto la serie di undici risultati utili consecutivi del Palermo, ma non il rendimento di Vavassori.





Il classe 2005 ha realizzato la rete del momentaneo 1-1, arrivando a quota sette gol in campionato. Un bottino che certifica la crescita di un calciatore diventato ormai un riferimento importante nell’attacco rosanero.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Vavassori è stato il giocatore che ha cercato maggiormente di scuotere la squadra, non limitandosi alla rete del pareggio ma provando anche a creare occasioni e a rendersi pericoloso.

Il suo rendimento ha attirato l’attenzione anche della Nazionale Under 21, con la convocazione arrivata dal commissario tecnico Baldini a conferma delle prestazioni offerte in questa prima parte della stagione.

Numeri europei: soltanto Yamal ha segnato quanto Vavassori

Le statistiche dell’attaccante rosanero assumono particolare rilievo anche nel confronto con i principali campionati europei.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Yamal del Barcellona ha raggiunto numeri realizzativi paragonabili a quelli di Vavassori tra i calciatori della sua età o più giovani.

Un dato che testimonia la dimensione del percorso compiuto dal numero 9 rosanero.

Il giovane attaccante ha inoltre segnato cinque reti nelle ultime cinque giornate di Serie B, dando continuità a una striscia realizzativa iniziata il 25 ottobre con il gol contro la Carrarese.

Da quella data, secondo i numeri riportati dal quotidiano, nessun calciatore impegnato nei principali campionati europei, comprese le seconde divisioni, ha fatto meglio di Vavassori.

Catanzaro-Palermo, Vavassori tra i più pericolosi

Anche nella sconfitta del Ceravolo, il giovane rosanero ha fatto registrare dati offensivi significativi.

Insieme a Hernani è stato tra i giocatori del Palermo che hanno cercato maggiormente la conclusione, facendo registrare quattro tiri, due dei quali nello specchio della porta, oltre a un assist per tiro secondo le statistiche riportate nell’articolo.

Il suo rendimento complessivo conferma inoltre una media realizzativa di 0,67 gol a partita, accompagnata da un dato di pericolosità offensiva indicato dal quotidiano in 8,07 xG.

Numeri che collocano Vavassori tra i principali riferimenti offensivi della formazione di Inzaghi.

Palermo, Vavassori è ormai una certezza

Come emerge dall’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rendimento del classe 2005 non rappresenta più soltanto una sorpresa di inizio stagione.

Le sette reti realizzate, la continuità nelle ultime cinque giornate e la convocazione con l’Under 21 confermano una crescita che sta assumendo dimensioni importanti.

Anche in una partita complessivamente negativa come quella contro il Catanzaro, Vavassori è riuscito a lasciare il segno.

Il Palermo dovrà adesso reagire alla prima sconfitta stagionale, ma potrà continuare a contare su un attaccante che, a suon di gol e prestazioni, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella squadra rosanero.