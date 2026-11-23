L’Avellino continua a sorprendere e si candida a diventare una delle protagoniste della corsa promozione in Serie B. La formazione guidata da Alessandro Nesta occupa il quarto posto in classifica e, dopo la vittoria contro il Mantova, conferma le proprie ambizioni. Un percorso costruito attraverso investimenti importanti, ma soprattutto grazie al lavoro di un allenatore che punta a tornare protagonista nella lotta per la Serie A.

È questa l’analisi di Tullio Calzone, esperto di Serie B del Corriere dello Sport, che individua nella crescita dei biancoverdi uno degli aspetti più interessanti di questo avvio di campionato. Un percorso nel quale trova spazio anche il Palermo, fermato dall’Avellino alla quarta giornata.

Avellino, Nesta e il sogno Serie A: il precedente con il Palermo

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, le ambizioni della proprietà e gli investimenti effettuati sul mercato rappresentano soltanto una parte delle ragioni che spiegano l’attuale rendimento dell’Avellino.





La società irpina ha affidato la panchina ad Alessandro Nesta con l’obiettivo di competere nelle zone alte della classifica. Il tecnico conosce già la Serie A, raggiunta alla guida del Monza, e ha sfiorato la promozione anche con il Frosinone nel 2020.

In quell’occasione, i ciociari furono sconfitti dallo Spezia allenato da Vincenzo Italiano nella finale playoff. Dopo il successo dei liguri per 1-0 allo Stirpe e la vittoria del Frosinone con lo stesso risultato al Picco, a determinare la promozione fu il miglior piazzamento dello Spezia nella stagione regolare: terzo posto contro l’ottavo dei ciociari.

Un’esperienza che oggi accompagna Nesta nella nuova avventura con l’Avellino, formazione costruita per competere ad alti livelli.

Il pareggio contro il Palermo, primo segnale della forza biancoverde

Nell’approfondimento pubblicato dal Corriere dello Sport, Tullio Calzone richiama in particolare il pareggio ottenuto dall’Avellino contro il Palermo nella quarta giornata di campionato.

Quella partita aveva già mostrato le qualità della formazione di Nesta, capace di mettere in difficoltà la squadra di Filippo Inzaghi attraverso intensità, organizzazione e aggressività.

I biancoverdi erano passati in vantaggio grazie a Walid Cheddira, costringendo i rosanero a inseguire il risultato. Il Palermo era riuscito a evitare la sconfitta soltanto grazie alla rete di Dennis Johnsen, servito da Joel Pohjanpalo.

Fu il primo pareggio stagionale della formazione siciliana, un risultato che aveva evidenziato la capacità dell’Avellino di competere anche contro una delle principali candidate alla promozione diretta.

Cheddira trascina l’Avellino: Mantova battuto e quarto posto consolidato

La conferma delle ambizioni irpine è arrivata anche nella sfida contro il Mantova, una delle squadre che avevano maggiormente impressionato nella prima parte della stagione, ma reduce da un periodo complicato, con appena due punti conquistati nelle precedenti quattro partite.

L’Avellino ha inizialmente sofferto l’approccio aggressivo della formazione allenata da Francesco Modesto, passata in vantaggio grazie a una giocata di Ilie. Fondamentali anche alcuni interventi del portiere Martinelli, che hanno impedito agli ospiti di aumentare il vantaggio.

A cambiare l’andamento dell’incontro è stato ancora Walid Cheddira, protagonista di una doppietta che ha ribaltato il risultato e indirizzato la partita a favore dei padroni di casa.

La vittoria permette all’Avellino di raggiungere quota 19 punti, agganciando Mantova e Pisa e rafforzando la propria presenza nella zona playoff.

Palermo e Modena davanti, Nesta punta alla promozione

Nella sua analisi per il Corriere dello Sport, Tullio Calzone evidenzia come la parte alta della classifica sia diventata il settore più interessante del campionato.

Il Palermo guida la graduatoria con 27 punti, seguito dal Modena a quota 26. Alle loro spalle si trova l’Ascoli di Francesco Tomei, terzo con 21 punti, mentre l’Avellino occupa la quarta posizione a quota 19.

La formazione irpina si trova dunque a due lunghezze dal terzo posto e continua a inseguire le squadre che occupano le posizioni valide per la promozione diretta.

L’imminente turno infrasettimanale offrirà nuove indicazioni sugli equilibri della Serie B. Per Nesta, che ha già vissuto da protagonista la corsa alla massima categoria, la possibilità di riportare l’Avellino in Serie A rappresenta una sfida sempre più concreta.