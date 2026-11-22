Il tecnico dell’Arezzo Cristian Bucchi non nasconde l’amarezza dopo il pareggio per 1-1 contro il Padova. L’allenatore sottolinea le numerose occasioni create dalla propria squadra e la poca concretezza sotto porta, che continua a penalizzare gli amaranto.

C’è grande rammarico in casa Arezzo dopo il pareggio per 1-1 contro il Padova, nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. La formazione amaranto, passata in vantaggio dopo appena tre minuti con Mancuso, si è fatta raggiungere nella ripresa dalla rete di Artistico.

Al termine dell’incontro, il tecnico Cristian Bucchi ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle occasioni sprecate, sugli episodi sfavorevoli e sulla situazione di classifica.





Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com e riprese da PianetaSerieB.

L’ANALISI DELLA PARTITA

«Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma ci manca un po’ di cattiveria per portare dalla nostra gli episodi. Anche oggi abbiamo subito gol nel momento in cui il Padova non stava creando niente, eravamo in pieno controllo del match: un pallone comodo per la difesa è divenuto un gol subito, e dopo quello ci è mancata la zampata finale. Ai punti meriteremmo sempre di più, ma portiamo a casa poco, sempre, e una gara come quella di oggi non potevamo non vincerla. C’è davvero tanto rammarico».

LA POCA CONCRETEZZA SOTTO PORTA

«Tante volte, anche nella ripresa, siamo arrivati in superiorità numerica a campo aperto, ma a quel punto manchiamo in qualcosa, che sia il tiro o il passaggio. Se avesse avuto le nostre occasioni il Padova, probabilmente parleremmo di un 1-4, come è già capitato altre volte. Abbiamo nelle corde la capacità di creare occasioni, e anche quella di difendere bene, ma quel poco che lasciamo agli avversari ci penalizza a dismisura».

LA CLASSIFICA E LA LOTTA SALVEZZA

«Avremmo voluto vincere ed essere fuori dalla zona rossa per tanti motivi, anche per accorciare sull’avversario e per tante cose che sarebbero servite per l’entusiasmo in vista di quello che ci aspetta, ma andiamo avanti».

L’Arezzo deve dunque accontentarsi di un punto, nonostante le numerose occasioni costruite. Per Bucchi resta fondamentale migliorare la concretezza negli ultimi metri, così da trasformare le buone prestazioni in risultati utili per risalire la classifica.