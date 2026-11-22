Serie B, oggi si chiude la 12ª giornata: programma, risultati e classifica. Palermo ancora primo, Modena a -1
La dodicesima giornata del campionato di Serie B prosegue dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, con una classifica che vede ancora il Palermo al primo posto con 27 punti, ma con il Modena sempre più vicino. I rosanero di Filippo Inzaghi sono caduti per 3-1 sul campo del Catanzaro, incassando la prima sconfitta stagionale e interrompendo la propria imbattibilità.
Ne approfitta il Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia e sale a quota 26 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla capolista. Il Catanzaro, invece, conquista tre punti preziosi e raggiunge quota 9.
Serie B, i risultati della 12ª giornata
Il turno si è aperto venerdì con la vittoria esterna del Cesena sul campo dell’Hellas Verona per 2-0.
Sabato sono arrivati il pareggio per 2-2 tra Ascoli e Vicenza, la vittoria della Carrarese per 1-0 sulla Virtus Entella, il successo del Modena sulla Juve Stabia e quello della Sampdoria per 3-1 contro il Benevento. Il Südtirol ha battuto 1-0 la Cremonese, mentre il Pisa ha espugnato Empoli con lo stesso risultato.
A completare il programma restano le due sfide di domenica 22 novembre: Avellino-Mantova e Arezzo-Padova.
Risultati e programma completo
|Partita
|Risultato
|Stato
|Ascoli-L.R. Vicenza
|2-2
|Finale
|Carrarese-Virtus Entella
|1-0
|Finale
|Catanzaro-Palermo
|3-1
|Finale
|Empoli-Pisa
|0-1
|Finale
|Hellas Verona-Cesena
|0-2
|Finale
|Modena-Juve Stabia
|2-0
|Finale
|Sampdoria-Benevento
|3-1
|Finale
|Südtirol-Cremonese
|1-0
|Finale
|Avellino-Mantova
|—
|Oggi, ore 15:00
|Arezzo-Padova
|—
|Oggi, ore 17:15
Serie B, la classifica aggiornata
Il Palermo conserva il primato con 27 punti in 12 partite, seguito dal Modena a quota 26. Terzo l’Ascoli con 21 punti, mentre il Mantova è quarto con 19 e una gara ancora da disputare.
Il Pisa raggiunge quota 19 grazie alla vittoria di Empoli. Seguono Südtirol e Cesena a 18 punti.
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Palermo
|27
|12
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Ascoli
|21
|12
|4
|Mantova
|19
|11
|5
|Pisa
|19
|12
|6
|Südtirol
|18
|12
|7
|Cesena
|18
|12
|8
|Avellino
|16
|11
|9
|Hellas Verona
|16
|12
|10
|Benevento
|16
|12
|11
|Padova
|15
|11
|12
|Cremonese
|15
|12
|13
|Sampdoria
|14
|12
|14
|Carrarese
|13
|12
|15
|Juve Stabia*
|12
|12
|16
|Arezzo
|11
|11
|17
|Virtus Entella
|10
|12
|18
|L.R. Vicenza
|10
|12
|19
|Empoli
|9
|12
|20
|Catanzaro
|9
|12
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Palermo, il primato resiste ma il Modena si avvicina
La sconfitta del Ceravolo rappresenta il primo passo falso stagionale per la formazione di Inzaghi, che nelle precedenti undici giornate aveva raccolto otto vittorie e tre pareggi.
Il Modena, grazie al successo sulla Juve Stabia, riduce a un punto il distacco dalla vetta e riapre la corsa al primo posto.
Alle spalle delle prime due, l’Ascoli resta terzo dopo il pareggio casalingo contro il Vicenza, mentre il Mantova avrà la possibilità di migliorare la propria posizione nella trasferta di Avellino.
La dodicesima giornata si concluderà nel pomeriggio di domenica, con le ultime due partite ancora da disputare.