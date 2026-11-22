La dodicesima giornata del campionato di Serie B prosegue dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, con una classifica che vede ancora il Palermo al primo posto con 27 punti, ma con il Modena sempre più vicino. I rosanero di Filippo Inzaghi sono caduti per 3-1 sul campo del Catanzaro, incassando la prima sconfitta stagionale e interrompendo la propria imbattibilità.

Ne approfitta il Modena, che supera 2-0 la Juve Stabia e sale a quota 26 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla capolista. Il Catanzaro, invece, conquista tre punti preziosi e raggiunge quota 9.

Serie B, i risultati della 12ª giornata

Il turno si è aperto venerdì con la vittoria esterna del Cesena sul campo dell’Hellas Verona per 2-0.





Sabato sono arrivati il pareggio per 2-2 tra Ascoli e Vicenza, la vittoria della Carrarese per 1-0 sulla Virtus Entella, il successo del Modena sulla Juve Stabia e quello della Sampdoria per 3-1 contro il Benevento. Il Südtirol ha battuto 1-0 la Cremonese, mentre il Pisa ha espugnato Empoli con lo stesso risultato.

A completare il programma restano le due sfide di domenica 22 novembre: Avellino-Mantova e Arezzo-Padova.

Risultati e programma completo

Partita Risultato Stato Ascoli-L.R. Vicenza 2-2 Finale Carrarese-Virtus Entella 1-0 Finale Catanzaro-Palermo 3-1 Finale Empoli-Pisa 0-1 Finale Hellas Verona-Cesena 0-2 Finale Modena-Juve Stabia 2-0 Finale Sampdoria-Benevento 3-1 Finale Südtirol-Cremonese 1-0 Finale Avellino-Mantova — Oggi, ore 15:00 Arezzo-Padova — Oggi, ore 17:15

Serie B, la classifica aggiornata

Il Palermo conserva il primato con 27 punti in 12 partite, seguito dal Modena a quota 26. Terzo l’Ascoli con 21 punti, mentre il Mantova è quarto con 19 e una gara ancora da disputare.

Il Pisa raggiunge quota 19 grazie alla vittoria di Empoli. Seguono Südtirol e Cesena a 18 punti.

Pos. Squadra Pt G 1 Palermo 27 12 2 Modena 26 12 3 Ascoli 21 12 4 Mantova 19 11 5 Pisa 19 12 6 Südtirol 18 12 7 Cesena 18 12 8 Avellino 16 11 9 Hellas Verona 16 12 10 Benevento 16 12 11 Padova 15 11 12 Cremonese 15 12 13 Sampdoria 14 12 14 Carrarese 13 12 15 Juve Stabia* 12 12 16 Arezzo 11 11 17 Virtus Entella 10 12 18 L.R. Vicenza 10 12 19 Empoli 9 12 20 Catanzaro 9 12

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo, il primato resiste ma il Modena si avvicina

La sconfitta del Ceravolo rappresenta il primo passo falso stagionale per la formazione di Inzaghi, che nelle precedenti undici giornate aveva raccolto otto vittorie e tre pareggi.

Il Modena, grazie al successo sulla Juve Stabia, riduce a un punto il distacco dalla vetta e riapre la corsa al primo posto.

Alle spalle delle prime due, l’Ascoli resta terzo dopo il pareggio casalingo contro il Vicenza, mentre il Mantova avrà la possibilità di migliorare la propria posizione nella trasferta di Avellino.

La dodicesima giornata si concluderà nel pomeriggio di domenica, con le ultime due partite ancora da disputare.