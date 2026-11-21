Serie B, Südtirol-Cremonese 1-0: gli highlights del match
Il Südtirol supera la Cremonese per 1-0 grazie a una rete di Stivanello nel primo tempo. Ecco le immagini salienti della sfida di Serie B. Vittoria di misura per il Südtirol, che si impone per 1-0 contro la Cremonese in una sfida di Serie B.
A decidere l’incontro è Stivanello, che al 12′ del primo tempo trova la rete del vantaggio per la formazione altoatesina. Un gol che si rivela decisivo ai fini del risultato, permettendo al Südtirol di conquistare tre punti importanti contro i grigiorossi.
Ecco gli highlights di Südtirol-Cremonese, con il gol di Stivanello e le azioni salienti dell’incontro.