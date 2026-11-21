Serie B, Carrarese-Virtus Entella 1-0: gli highlights del match
La Carrarese supera la Virtus Entella per 1-0 grazie a una rete di Rubino nel primo tempo. Ecco le immagini salienti della sfida di Serie B.
La Carrarese conquista la vittoria contro la Virtus Entella, imponendosi per 1-0 in una sfida decisa da un solo episodio.A firmare il gol decisivo è Rubino, che al 42′ trova la rete che permette ai padroni di casa di portarsi in vantaggio. Una marcatura che si rivela determinante per il risultato finale, regalando alla formazione toscana tre punti importanti.
Ecco gli highlights di Carrarese-Virtus Entella, con il gol di Rubino e le azioni salienti dell’incontro.