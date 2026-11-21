Il Südtirol supera 1-0 la Cremonese e conquista tre punti preziosi davanti al proprio pubblico, ritrovando il successo casalingo al termine di una partita intensa e ricca di episodi. Tra i protagonisti della formazione allenata da Davide Possanzini c’è Simone Davi, schierato nel ruolo di braccetto sinistro e autore di una prestazione convincente.

Nel post partita, il calciatore biancorosso ha commentato la vittoria, soffermandosi sulla propria posizione in campo, sulle difficoltà affrontate contro la Cremonese e sugli episodi arbitrali. Un successo che permette al Südtirol di avvicinarsi con entusiasmo al prossimo impegno di campionato, in programma martedì in trasferta contro il Palermo.

Davi: «Conta la vittoria della squadra, non la prestazione individuale»

Il difensore ha preferito mettere in primo piano il risultato collettivo, nonostante i complimenti ricevuti per la sua prestazione.





«L’importante è il risultato della squadra, più che la mia partita personale. Ti ringrazio per i complimenti, ma quello che conta è la vittoria: se fai una grande prestazione individuale e poi perdi, il risultato personale passa in secondo piano. Sono contento per la mia partita, ma lo sono molto di più perché abbiamo vinto».

Il nuovo ruolo da braccetto sinistro

Possanzini ha scelto di utilizzare Davi in una posizione diversa rispetto a quella occupata nelle precedenti partite. Una soluzione che il giocatore considera adatta alle proprie caratteristiche.

«Per le mie caratteristiche sicuramente sì, perché giocare in difesa è quello che ho sempre fatto. Non avevo mai ricoperto il ruolo di braccetto, ma penso che, per il modo di giocare del mister, le mie caratteristiche possano essere più adatte a questa posizione rispetto a quella che ho interpretato fino a oggi. Chiaramente oggi c’era un’emergenza, perché durante la settimana ci sono stati alcuni problemi e ho dovuto giocare lì. Io, comunque, gioco dove mi viene chiesto e cerco sempre di dare il massimo. Poi vedremo».

Il calciatore ha poi spiegato che la possibilità di essere impiegato stabilmente in quel ruolo dipenderà dalle future valutazioni dell’allenatore.

«Nel ruolo ci sono già due giocatori che sono stati presi proprio per ricoprirlo, quindi non so se, in condizioni normali, rientrerei in quella posizione. Vedremo quali saranno le scelte del mister. Io continuo ad allenarmi, faccio quello che posso e poi sarà lui a decidere».

«Abbiamo combattuto come leoni»: il Südtirol guarda ai prossimi impegni

Davi ha sottolineato il valore della vittoria contro una formazione che nella passata stagione militava in Serie A.

«Secondo me è stata una bella partita, si sono divertiti tutti. Abbiamo affrontato una grande squadra, ricordiamoci che appena sei mesi fa era in Serie A. Oggi abbiamo combattuto come dei leoni e siamo stati bravi a portare a casa tre punti in casa, che ci mancavano da un po’. Farlo con una prestazione del genere è ancora più importante. Sicuramente l’espulsione ci ha dato una mano, ma non stavamo assolutamente demeritando: anzi, stavamo controllando noi la partita. Questa vittoria ci darà grande entusiasmo in vista dei prossimi impegni».

Parole che assumono particolare significato in vista della trasferta di Palermo. Il Südtirol arriverà alla sfida contro i rosanero dopo un successo importante, ottenuto grazie a una prestazione che ha restituito fiducia al gruppo.

Il rigore revocato alla Cremonese: «Situazione confusionaria»

Nel corso dell’incontro non sono mancati momenti di tensione, in particolare in occasione di un calcio di rigore inizialmente assegnato alla Cremonese e successivamente revocato dopo un controllo arbitrale.

Davi ha raccontato quanto percepito direttamente dal terreno di gioco.

«È stata una situazione un po’ confusionaria. L’arbitro aveva inizialmente assegnato il rigore, poi hanno ricontrollato e, da quello che ho capito, c’era fuorigioco di Bonazzoli. Non ho ancora rivisto le immagini».

Alla domanda sui chiarimenti ricevuti dal direttore di gara, il difensore ha aggiunto:

«Non si era capito molto bene in campo. Avevamo intuito che potesse essere fuorigioco e poi ci è stato spiegato che la decisione era stata presa proprio per quello».

Il Südtirol può dunque archiviare la sfida contro la Cremonese con tre punti e una prestazione positiva. Adesso l’attenzione si sposta sulla trasferta contro il Palermo, dove la squadra di Possanzini cercherà di dare continuità al risultato ottenuto davanti ai propri tifosi.