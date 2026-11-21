Stefano De Angelis, allenatore del Palermo Primavera, ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Pisa nella nona giornata del campionato Primavera 2, Girone B.

Il tecnico rosanero, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha espresso soddisfazione per la prestazione complessiva della squadra, sottolineando però la mancanza di determinazione nei minuti conclusivi, costata la vittoria.

«È stata una buona prestazione nel complesso, considerando che questa era la terza gara in una settimana dopo le due amichevoli a Malta. Abbiamo tenuto il ritmo alto soprattutto nel primo tempo, creando diverse occasioni. Nella ripresa, dopo la rete del Pisa, i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione portandosi con merito in vantaggio. Avremmo potuto chiudere il match con scelte migliori».





De Angelis si è poi soffermato sul gol subito nel finale, che ha permesso ai padroni di casa di fissare il risultato sul 2-2.

«Nel finale ci è mancata la nostra solita cattiveria e questo ha permesso agli avversari di pareggiare. È un altro risultato utile che ci permette di dare continuità alla nostra crescita individuale e collettiva».

Il Palermo Primavera, dunque, torna dalla trasferta di Pisa con un punto e qualche rimpianto. Dopo essere passato in svantaggio per il rigore trasformato da Mocanu, il gruppo guidato da De Angelis aveva ribaltato il risultato grazie alle reti di Anghileri e Schirliu, prima di subire il definitivo pareggio di Ghizzani all’89’.

Un risultato che consente comunque ai giovani rosanero di mantenere l’imbattibilità stagionale e proseguire il proprio percorso di crescita.