Mettere da parte i ricordi della scorsa stagione e concentrarsi esclusivamente sul presente. È questo il messaggio di Filippo Inzaghi alla vigilia di Catanzaro-Palermo, sfida in programma oggi alle 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo. I rosanero, primi in classifica, affrontano l’ultima della classe in una partita che nasconde numerose insidie, tra il desiderio di rivincita dopo i playoff e la necessità di proseguire la corsa in vetta.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico rosanero vuole evitare che le due sconfitte rimediate nella passata stagione al Ceravolo possano condizionare la squadra. Il Palermo perse infatti 1-0 in campionato e 3-0 nella semifinale d’andata dei playoff, un risultato che compromise il cammino verso la promozione in Serie A.

Oggi, però, lo scenario è completamente diverso: il Palermo guida la Serie B, mentre il Catanzaro occupa l’ultima posizione, con 21 punti di distacco dalla formazione di Inzaghi.





Inzaghi avverte il Palermo: «L’ultimo posto del Catanzaro non è veritiero»

Il tecnico rosanero invita i suoi giocatori a non lasciarsi ingannare dalla classifica. Nonostante le difficoltà attraversate dai calabresi, Inzaghi ritiene che la squadra di Michele Mignani abbia le qualità necessarie per risalire.

«Quello che è stato è stato. Il Catanzaro ha fatto bene, meritava la Serie A, ma adesso sarà tutto nuovo. La loro posizione di classifica non dobbiamo guardarla perché è vero che hanno cambiato tanto rispetto al passato, ma i loro capisaldi sono rimasti. Quando hai giocatori come Pigliacelli, Petriccione, Iemmello e Antonini l’ultimo posto in classifica non è veritiero. Il Catanzaro si riprenderà così come è successo anche l’anno scorso. Tocca a noi fare una grande partita con l’approccio giusto».

Parole che confermano la volontà di affrontare la trasferta senza sottovalutare un avversario alla ricerca di punti per abbandonare il fondo della classifica.

Palermo, sei volte in svantaggio in undici partite

Uno degli aspetti sui quali Inzaghi vuole intervenire riguarda l’approccio alle gare.

Come evidenzia Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, nelle prime undici giornate il Palermo è andato in svantaggio in sei occasioni. In tre partite i rosanero sono riusciti a ribaltare il risultato conquistando la vittoria, mentre nelle altre tre hanno ottenuto un pareggio.

Un dato che testimonia la capacità di reazione della squadra, ma anche la necessità di evitare partenze complicate.

«L’approccio a Catanzaro dovrà essere quello giusto e dovrebbe essere sempre così. Se in Serie B non sei concentrato e sul pezzo sin dall’inizio rischi di perdere. E questo a prescindere dal fatto che quello di Catanzaro è un campo complicato. Non posso essere preoccupato, ma conscio di dovere migliorare certi aspetti della mia squadra».

Inzaghi: «Dobbiamo difendere meglio, non possiamo sempre rimontare»

La fase difensiva rappresenta un altro tema centrale alla vigilia della partita.

Nelle prime undici giornate il Palermo ha mantenuto la porta inviolata soltanto due volte. Un dato che Inzaghi considera migliorabile, pur sottolineando come il modo di giocare della squadra comporti inevitabilmente qualche rischio.

«Non possiamo essere perfetti. Abbiamo messo in conto ad inizio stagione che giocando un certo tipo di calcio potevamo fare qualche clean sheet in meno. Chiaramente non vogliamo andare sotto e non ci vogliamo trovare sempre nella situazione di dovere rimontare le partite. Dobbiamo difendere meglio, intanto siamo migliorati in attacco e se lo faremo anche in fase difensiva questa squadra ne trarrà vantaggio. Dobbiamo farlo in fretta perché non è sempre facile rimontare partendo sotto nel punteggio».

L’obiettivo è dunque trovare maggiore equilibrio, mantenendo la pericolosità offensiva mostrata in questa prima parte del campionato.

La sfida del Ceravolo rappresenta anche il primo confronto tra Palermo e Catanzaro dopo le tensioni registrate nella semifinale di ritorno dei playoff della scorsa stagione.

In quell’occasione si verificò una rissa in tribuna allo stadio Barbera, seguita da polemiche tra le due società.

Nei giorni precedenti alla partita, il presidente del Catanzaro Floriano Noto è tornato sull’episodio, spiegando che i fatti gli erano stati riferiti in maniera non corretta.

Inzaghi ha accolto positivamente le sue parole, invitando tutti a concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo.

«Quello di Catanzaro è un campo complicato come tanti in B. Come ha giustamente detto il presidente Noto, dopo i fatti della scorsa stagione dobbiamo tornare a parlare di calcio giocato, che vinca il migliore».

Mignani sulla panchina del Catanzaro: «Ho grande stima di lui»

Il Palermo ritroverà anche Michele Mignani, ex allenatore rosanero e attuale tecnico del Catanzaro.

Inzaghi ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del collega, sottolineandone le qualità professionali.

«Abbiamo studiato l’avversario come sempre, ma dobbiamo pensare a noi stessi. I nostri avversari hanno giocatori che possono battere chiunque. Mi dispiace per Gorgone che è un amico, ma sono contento per Mignani: ho grande stima di lui, non fa il fenomeno, non si inventa niente ed è come quegli allenatori che piacciono a me, poche parole e tanti fatti. Gli auguro il meglio, magari dopo la partita contro di noi (ride, ndr). Conosciamo i pregi del Catanzaro, hanno difetti come tutte le squadre e come li abbiamo anche noi, speriamo che prevalgano le nostre qualità».

Strefezza verso il rientro, ancora fuori Palumbo e Barba

Sul fronte degli indisponibili, il Palermo dovrà rinunciare ancora a Gabriel Strefezza, Antonio Palumbo e Federico Barba. Non saranno disponibili neppure Estevez e Andrea Bozzolan.

La situazione di Strefezza è comunque in miglioramento, tanto che il suo rientro potrebbe avvenire già in occasione della prossima sfida contro il Südtirol.

«Strefezza è recuperato e si allena bene da una settimana. Non ha fatto la preparazione precampionato ed è stato fuori due mesi e mezzo. Vediamo se rientrerà col Südtirol. Siamo contenti che sia guarito, che stia trovando la forma migliore, ma bisogna avere pazienza. In più il suo ingresso farà uscire Mazzitelli quindi dobbiamo valutare bene tutto. Mancheranno anche Palumbo e Barba, ma non dispero, siamo forti e cercheremo di fare una bella partita».

Il possibile reinserimento di Strefezza nella lista comporterebbe quindi l’esclusione di Luca Mazzitelli, arrivato durante il periodo di indisponibilità dell’esterno offensivo.

Gabrielloni può partire titolare, Pohjanpalo verso il riposo

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi sta valutando alcune rotazioni in vista delle tre partite ravvicinate contro Catanzaro, Südtirol e Benevento.

La principale novità potrebbe riguardare il centravanti, con Alessandro Gabrielloni candidato a partire dal primo minuto al posto di Joel Pohjanpalo.

Il finlandese è reduce dagli impegni con la nazionale e potrebbe beneficiare di un turno di riposo, almeno parziale.

«Andranno in campo quelli che stanno meglio. Abbiamo doppi ruoli che mi permettono di gestire le tre partite: Gabrielloni sicuramente ne giocherà una perché se lo merita e anche perché Pohjanpalo ha bisogno di respirare per un tempo, vediamo se accadrà col Catanzaro o col Südtirol. Quello che conta è che chi scenderà in campo dovrà mettere come sempre il coltello tra i denti per uscire dal campo con un risultato positivo».

Palermo, Mazzitelli e Peda verso una maglia da titolare

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1.

Tra i pali spazio a Mattia Perin, con Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello a comporre la linea difensiva.

A centrocampo Luca Mazzitelli potrebbe essere schierato accanto a Filippo Ranocchia, con Jacopo Segre inizialmente in panchina.

Sulla trequarti dovrebbero agire Vavassori, Hernani e Dennis Johnsen, alle spalle dell’unica punta.

La scelta definitiva sul centravanti resta comunque aperta, con Gabrielloni che potrebbe ricevere la sua prima occasione dal primo minuto.

Come sottolinea ancora Repubblica Palermo nell’analisi di Valerio Tripi, il tecnico rosanero vuole affrontare la trasferta con la massima concentrazione, senza lasciarsi condizionare né dai precedenti negativi né dal divario in classifica.

Per il Palermo, il ritorno al Ceravolo rappresenta un altro esame di maturità: l’obiettivo è confermare i progressi mostrati in campionato, migliorare la solidità difensiva e proseguire la corsa al vertice.