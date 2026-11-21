Il Palermo riparte dopo la sosta per le nazionali con un’emergenza di organico che complica i piani di Filippo Inzaghi. Oggi pomeriggio, nella trasferta contro il Catanzaro, i rosanero dovranno fare i conti con otto indisponibili e appena 19 giocatori a disposizione. Una situazione che potrebbe spingere il tecnico a modificare alcune scelte di formazione, soprattutto in attacco.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la pausa del campionato avrebbe dovuto consentire al Palermo di recuperare uomini ed energie. Invece, alla vigilia della sfida del Ceravolo, l’allenatore si ritrova con nuove assenze e una panchina ridotta.

Nonostante le difficoltà, Inzaghi non cerca alibi e ribadisce la propria fiducia nella squadra: «Non mi interessa chi manca, noi siamo forti e dovremo comunque andare a fare una grande partita».





Palermo, otto indisponibili: fuori anche Estevez e Bozzolan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, l’elenco degli indisponibili comprende anche Joronen e Strefezza, attualmente fuori lista.

Antonio Palumbo non è stato recuperato, anche in considerazione del nuovo impegno di campionato previsto martedì. A complicare ulteriormente la situazione sono arrivati gli stop di Estevez e Bozzolan, fermatisi proprio alla vigilia della trasferta.

Due assenze che riducono ulteriormente le alternative a disposizione di Inzaghi, soprattutto a gara in corso.

Il Palermo si presenta così a Catanzaro con appena 19 disponibili. Per completare il gruppo è stato convocato d’urgenza dalla Primavera il giovane centrocampista Bertolino.

Una situazione inattesa dopo una sosta che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto favorire il recupero degli elementi infortunati.

Inzaghi: «Il Catanzaro vale più dell’ultimo posto»

Il tecnico rosanero ha invitato la squadra a non sottovalutare l’avversario, nonostante la posizione occupata dai calabresi in classifica.

La sfida riporta alla memoria anche i playoff della scorsa stagione, quando il Palermo subì due sconfitte senza riuscire a segnare.

Inzaghi ha però cercato di riportare l’attenzione esclusivamente sul campo, richiamando anche le parole del presidente del Catanzaro, Floriano Noto.

«Ho apprezzato le parole intelligenti del presidente Noto: l’anno scorso abbiamo sbagliato un po’ tutti, torniamo a parlare solo di calcio giocato. Noi abbiamo grande rispetto del Catanzaro, il suo ultimo posto non è veritiero, sono certo che si riprenderà com’è capitato l’anno scorso. È vero che è cambiato tanto ma i suoi capisaldi sono rimasti: Pigliacelli, Antonini, Petriccione, Iemmello. E di Mignani ho grande stima, è un allenatore di poche parole e tanti fatti. Il Palermo avrà le antenne ben dritte e quello che è capitato nella passata stagione ci è servito da lezione».

La partita sarà caratterizzata anche dalla presenza di diversi ex. Nel Catanzaro figurano Mignani, Pigliacelli, Di Francesco e Giovane, mentre nel Palermo c’è Cassandro, protagonista nella semifinale playoff della scorsa stagione con il cross che portò al gol di Iemmello dopo appena trenta secondi.

La difesa deve migliorare: «Non vogliamo sempre rimontare»

Un altro aspetto sul quale Inzaghi ha concentrato l’attenzione riguarda la fase difensiva.

Il Palermo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ma il tecnico vuole evitare che la squadra sia costretta troppo frequentemente a inseguire il risultato.

«Siamo consci di dover difendere meglio, abbiamo messo in conto che giocando un certo tipo di calcio avremmo preso più gol ma non vogliamo essere sempre costretti a rimontare. Ogni gara è un nuovo esame, ma mi fido della squadra».

L’obiettivo è trovare maggiore equilibrio senza rinunciare alle caratteristiche offensive che hanno accompagnato il percorso dei rosanero.

Strefezza recuperato: possibile reinserimento in lista

Tra le notizie positive c’è il recupero di Gabriel Strefezza, tornato ad allenarsi dopo un lungo periodo di inattività.

Il giocatore, tuttavia, non sarà disponibile contro il Catanzaro. Inzaghi vuole procedere con cautela, considerando i due mesi e mezzo trascorsi lontano dal campo.

«Strefezza? È recuperato, si allena bene ma dopo due mesi e mezzo di stop ci vuole cautela; sta trovando la forma migliore, il suo rientro è imminente. Vediamo nella prossima settimana di reinserirlo in lista, anche se poi uscirebbe Mazzitelli».

Il possibile reinserimento di Strefezza comporterebbe dunque l’uscita dalla lista di Luca Mazzitelli, arrivato durante il periodo di indisponibilità dell’esterno offensivo.

Pohjanpalo può riposare, Gabrielloni scalpita

Come evidenziano ancora Paolo Vannini e il Corriere dello Sport, le scelte di Inzaghi potrebbero riguardare anche il reparto offensivo.

Joel Pohjanpalo è reduce dagli impegni con la nazionale finlandese e dovrà gestire le energie in vista delle tre partite ravvicinate.

Per questo motivo, già contro il Catanzaro potrebbe lasciare il posto dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni.

«Pohjanpalo ha bisogno di respirare, sono contentissimo del suo rendimento ma in settimana gli risparmierò almeno un tempo di una partita. Anche perché Gabrielloni si allena benissimo e merita di giocare».

Una possibilità concreta, dunque, quella di vedere Gabrielloni titolare al Ceravolo, anche se la decisione definitiva spetterà all’allenatore.

Palermo, emergenza ma nessun alibi per la capolista

La trasferta di Catanzaro arriva in un momento particolare per i rosanero. Le numerose assenze limitano le possibilità di scelta, mentre il calendario impone una gestione attenta delle energie.

Nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, Paolo Vannini sottolinea come Inzaghi abbia cercato di allontanare ogni possibile alibi, insistendo sulla forza del gruppo e sulla necessità di affrontare la partita con la massima determinazione.

Il Palermo dovrà quindi superare le difficoltà legate agli indisponibili e affrontare un Catanzaro desideroso di risalire la classifica. La fiducia di Inzaghi resta immutata: anche con una rosa ridotta, l’obiettivo è disputare una grande partita.