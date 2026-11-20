Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro. Il tecnico rosanero ha parlato delle possibili scelte di formazione, soffermandosi sulla gestione delle energie in vista degli impegni ravvicinati e sull’eventualità di concedere spazio dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni.

Sulle scelte di formazione e sull’alternanza tra Gabrielloni e Pohjanpalo, Inzaghi ha dichiarato: «Vanno sempre in campo i migliori. Col Catanzaro giocherà chi sta meglio. In alcuni ruoli potrò gestire queste partite ravvicinate. Gabrielloni ne giocherà una dall’inizio perché merita e Pohjanpalo ha bisogno di riposare, forse anche col Catanzaro. Deciderò con grande serenità».

Il tecnico ha poi analizzato la prossima sfida, sottolineando le qualità degli avversari e soffermandosi anche su Michele Mignani, allenatore del Catanzaro.





Sul Catanzaro e su Mignani, Inzaghi ha aggiunto: «Abbiamo studiato l’avversario, ma penso alla mia squadra. Il Catanzaro può battere chiunque. Mi dispiace per Gorgone, ma sono contento per Mignani, ho grande stima di lui. Gli auguro il meglio, magari dopo la partita (ride, ndr.). Speriamo prevalgano le nostre qualità».