Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domani allo stadio Nicola Ceravolo. Il tecnico rosanero ha fatto il punto sulle condizioni degli indisponibili, soffermandosi in particolare sul recupero di Gabriel Strefezza e sulle assenze di Antonio Palumbo e Federico Barba.

Sulle condizioni di Strefezza, Inzaghi ha dichiarato: «Strefezza è recuperato, si allena da una settimana. Non ha fatto la preparazione ed è stato fuori due mesi e mezzo. Domani non ci sarà, bisogna avere cautela. Il suo rientro è a breve e siamo contenti di averlo recuperato».

Il tecnico ha poi confermato altre due assenze per la trasferta in Calabria: «Domani Palumbo e Barba non ci saranno».





Infine, un messaggio di fiducia in vista della partita: «Al di là di tutto, siamo forti e domani vogliamo fare una grande partita».