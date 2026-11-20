Si avvicina la sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli in vista dell’incontro, con diversi dubbi di formazione e alcune assenze importanti.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, mentre Michele Mignani potrebbe affidarsi al 3-5-2.

Tra i rosanero restano da valutare le scelte nel reparto difensivo, con Peda favorito su Magnani. Nel Catanzaro, invece, Pafundi non dovrebbe essere rischiato dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorsi.





Palermo, Peda in vantaggio su Magnani. Palumbo ancora fuori

Il Palermo ha proseguito la preparazione con una seduta di allenamento allo stadio Renzo Barbera.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Palumbo non verrà rischiato per la trasferta calabrese, mentre Gabriel Strefezza resta ancora fuori dalla lista dei calciatori utilizzabili.

L’assenza di Mattia Bani costringe Inzaghi a valutare attentamente le soluzioni difensive.

Al momento la coppia centrale composta da Peda e Ceccaroni appare favorita, con Magnani che potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Sulle corsie esterne dovrebbero trovare spazio Cassandro a destra e Augello a sinistra, mentre tra i pali è previsto Perin.

A centrocampo la coppia dovrebbe essere formata da Ranocchia e Segre.

Sulla trequarti, invece, spazio a Vavassori, Hernani e Johnsen, chiamati a sostenere l’unica punta Pohjanpalo.

Catanzaro, Pafundi non verrà rischiato. Torna Petriccione

Anche Michele Mignani deve fare i conti con alcune situazioni da monitorare.

Secondo il Corriere dello Sport, Simone Pafundi non dovrebbe essere utilizzato dopo essersi fermato all’inizio della settimana per un problema al polpaccio destro.

Indicazioni positive, invece, per Federico Di Francesco, che ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo.

A centrocampo è previsto il ritorno di Jacopo Petriccione nel ruolo di regista.

Nel 3-5-2 ipotizzato dal quotidiano sportivo, Pigliacelli dovrebbe difendere la porta, con Frosinini, Antonini e Imperiale a comporre il reparto arretrato.

Sulle fasce spazio a Candela e Dorval, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Tchaouna Franky, Petriccione e Alesi.

In attacco la coppia indicata è quella composta da Iemmello e Pecorino.

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna Franky, Petriccione, Alesi, Dorval; Iemmello, Pecorino.

A disposizione: Marietta, Postiglione, Verrengia, Ruggero, Mosti, Pogacar, Pafundi, Di Francesco, D’Alessandro, Buso, Arditi, Koffi.

Allenatore: Michele Mignani.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Nespola, Fortin, Bozzolan, Magnani, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Le scelte degli allenatori verso il Ceravolo

Come emerge dalle indicazioni del Corriere dello Sport, la principale novità per il Palermo potrebbe riguardare la conferma di Peda al centro della difesa accanto a Ceccaroni, mentre Hernani dovrebbe essere impiegato sulla trequarti al posto dell’indisponibile Palumbo.

Nel Catanzaro, invece, il ritorno di Petriccione permetterebbe a Mignani di ritrovare un riferimento importante per la costruzione del gioco.

Le formazioni restano naturalmente indicative, in attesa delle scelte definitive dei due allenatori.