Il Palermo continua a investire per consolidare il proprio progetto sportivo ed economico sotto la gestione del City Football Group. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 evidenzia una perdita ancora significativa, ma anche una crescita dei ricavi e un miglioramento dei conti rispetto all’esercizio precedente.

Secondo quanto emerge dall’analisi pubblicata da Calcio e Finanza, il club rosanero ha chiuso la stagione 2025/26 con una perdita di 38,2 milioni di euro, rispetto ai 43,1 milioni dell’anno precedente. Un miglioramento di circa 4,9 milioni, accompagnato dall’aumento del valore della produzione e dalla riduzione dei costi complessivi.





A sostenere il percorso della società resta il City Football Group, che nel corso dell’esercizio ha effettuato versamenti in conto capitale per oltre 40 milioni di euro.

Palermo, perdita di 38,2 milioni: migliorano i conti rispetto al 2025

Il bilancio al 30 giugno 2026 presenta un risultato economico negativo, ma meno pesante rispetto alla stagione precedente.

La perdita è passata da 43,1 a 38,2 milioni di euro, con una riduzione di circa l’11,4%.

Parallelamente, il valore della produzione è cresciuto da 27,66 a 30,95 milioni di euro, mentre i costi della produzione sono diminuiti da 70,42 a 69,11 milioni.

Come evidenzia Calcio e Finanza, il miglioramento deriva quindi da due fattori: maggiori entrate e un contenimento delle spese complessive.

Voce di bilancio 2024/25 2025/26 Valore della produzione 27,66 mln € 30,95 mln € Costi della produzione 70,42 mln € 69,11 mln € Perdita d’esercizio 43,1 mln € 38,2 mln €

Il risultato conferma che il Palermo continua a sostenere costi superiori ai ricavi generati, ma il divario si è ridotto rispetto all’esercizio precedente.

City Football Group, versati 40,05 milioni: patrimonio netto positivo

Uno degli aspetti più significativi del bilancio riguarda il sostegno finanziario della proprietà.

Nel corso dell’esercizio 2025/26, il City Football Group ha effettuato versamenti in conto capitale per 40,05 milioni di euro, contribuendo a mantenere una situazione patrimoniale positiva.

Il patrimonio netto del Palermo al 30 giugno 2026 ammonta infatti a 32,3 milioni di euro, nonostante le perdite accumulate.

La holding internazionale ha inoltre formalizzato il proprio impegno a garantire il fabbisogno economico-finanziario della società almeno fino al 30 settembre 2027.

Un elemento importante per la continuità aziendale e per la programmazione delle attività del club.

Il sostegno del City Football Group consente dunque al Palermo di proseguire il proprio percorso di sviluppo, pur in presenza di un risultato economico ancora negativo.

Palermo, ricavi record in Serie B: quasi 31 milioni di euro

La crescita dei ricavi rappresenta uno dei dati più positivi del bilancio.

Il valore della produzione ha raggiunto 30,95 milioni di euro, contro i 27,66 milioni del 2024/25, registrando un incremento dell’11,9%.

Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, si tratta di un livello di fatturato particolarmente elevato per la Serie B, escludendo le società appena retrocesse dalla Serie A che beneficiano del paracadute.

A sostenere la crescita sono stati soprattutto gli incassi dello stadio Renzo Barbera e le attività commerciali.

Il dettaglio dei ricavi del Palermo

Voce 2024/25 2025/26 Ricavi da stadio 6,91 mln € 8,99 mln € Sponsorizzazioni e attività commerciali 7,26 mln € 12,03 mln € Diritti televisivi 1,39 mln € 1,51 mln € Gestione calciatori 2,59 mln € 0,80 mln € Altri ricavi 9,52 mln € 7,61 mln € Totale valore della produzione 27,66 mln € 30,95 mln €

Importi arrotondati, come riportati nell’analisi del bilancio.

Stadio Barbera, incassi in crescita: quasi 9 milioni

Un contributo importante arriva dai ricavi legati allo stadio Renzo Barbera.

Gli introiti sono passati da 6,91 milioni della stagione 2024/25 a 8,99 milioni nel 2025/26, con una crescita di circa il 30%.

Nel dettaglio, gli abbonamenti hanno generato circa 3,82 milioni di euro, mentre gli incassi delle partite casalinghe e le altre entrate collegate hanno prodotto complessivamente oltre 5,17 milioni.

Numeri che confermano il peso economico della partecipazione dei tifosi alle attività del club.

Sponsorizzazioni e merchandising: ricavi oltre 12 milioni

Ancora più marcata la crescita del settore commerciale.

I proventi da sponsorizzazioni e attività commerciali sono aumentati da 7,26 a 12,03 milioni di euro, con un incremento di circa il 65,7%.

La voce comprende:

9,12 milioni di euro derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità.

derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità. 2,91 milioni di euro legati principalmente a merchandising, royalties e vendite attraverso negozi fisici ed e-commerce.

La crescita commerciale costituisce uno degli elementi principali dell’aumento del fatturato complessivo.

Diritti TV, gestione calciatori e altri ricavi

Sul fronte dei diritti televisivi, il Palermo ha registrato entrate per 1,51 milioni di euro, in aumento rispetto agli 1,39 milioni dell’esercizio precedente.

In diminuzione, invece, i ricavi legati alla gestione dei calciatori, scesi da 2,59 a 0,80 milioni.

Nella stagione 2025/26, inoltre, il club non ha realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali dei calciatori, mentre nell’esercizio precedente erano state contabilizzate plusvalenze per 1,92 milioni.

Gli altri ricavi ammontano complessivamente a 7,61 milioni di euro, suddivisi principalmente tra contributi e proventi diversi.

Tra questi figurano:

3,37 milioni di euro di contributi in conto esercizio, collegati soprattutto alla mutualità di sistema e alla Legge Melandri.

di contributi in conto esercizio, collegati soprattutto alla mutualità di sistema e alla Legge Melandri. 4,24 milioni di euro di proventi diversi.

di proventi diversi. All’interno dei proventi diversi, circa 2,29 milioni riguardano riaddebiti al Comune di Palermo per interventi di manutenzione straordinaria al Renzo Barbera.

riguardano riaddebiti al Comune di Palermo per interventi di manutenzione straordinaria al Renzo Barbera. Sempre tra i proventi diversi, 1,60 milioni sono relativi a sopravvenienze attive.

Palermo, costi in diminuzione: 69,11 milioni contro 70,42

Se i ricavi aumentano, i costi complessivi registrano una lieve diminuzione.

Come riportato da Calcio e Finanza, il Palermo ha sostenuto nel 2025/26 costi della produzione per 69,11 milioni di euro, rispetto ai 70,42 milioni della stagione precedente.

La riduzione è pari a circa 1,31 milioni di euro.

Il contenimento della spesa complessiva è arrivato nonostante l’aumento di alcune voci importanti, a cominciare dal costo del personale.

Il dettaglio dei costi del Palermo

Voce 2024/25 2025/26 Materie prime e merci 3,56 mln € 3,72 mln € Servizi 12,34 mln € 14,40 mln € Godimento beni di terzi 0,68 mln € 0,90 mln € Personale 32,68 mln € 34,88 mln € Ammortamenti e svalutazioni 10,51 mln € 11,11 mln € Altri costi 10,64 mln € 4,09 mln € Totale costi della produzione 70,42 mln € 69,11 mln €

Stipendi, il personale costa quasi 35 milioni

La voce più rilevante del bilancio resta quella relativa al personale.

Nel 2025/26 il Palermo ha sostenuto costi per 34,88 milioni di euro, rispetto ai 32,68 milioni dell’anno precedente.

L’incremento è di circa 2,2 milioni, pari al 6,7%.

Dei 34,88 milioni complessivi, 31,18 milioni sono riconducibili a salari e stipendi, mentre la parte restante comprende principalmente oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale.

Il costo del personale rappresenta così oltre la metà dei costi complessivi della produzione.

Servizi e ammortamenti in aumento

In crescita anche le spese per servizi, passate da 12,34 a 14,40 milioni di euro.

L’aumento è collegato soprattutto ai maggiori costi per l’organizzazione degli eventi, delle gare interne e delle altre attività operative della società.

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono saliti da 10,51 a 11,11 milioni di euro.

In diminuzione, invece, la voce degli altri costi, scesa da 10,64 a 4,09 milioni. Sul confronto incide anche la presenza, nel precedente esercizio, di accantonamenti per rischi e oneri.

Palermo, cosa racconta il bilancio 2026

Il bilancio del Palermo presenta dunque una situazione caratterizzata da investimenti importanti, perdite ancora elevate e una progressiva crescita delle entrate.

Da una parte, il club continua a spendere più di quanto riesca a generare attraverso la propria attività. Dall’altra, il miglioramento del risultato economico e l’incremento del fatturato rappresentano segnali di sviluppo.

Il dato centrale resta il sostegno del City Football Group, che ha versato oltre 40 milioni di euro in conto capitale e garantito la copertura del fabbisogno finanziario almeno fino al settembre 2027.

Il Palermo chiude quindi l’esercizio 2025/26 con 38,2 milioni di perdita, quasi 31 milioni di valore della produzione, 69,1 milioni di costi e un patrimonio netto positivo di 32,3 milioni.

Numeri che fotografano un progetto ancora fortemente dipendente dagli investimenti della proprietà, ma accompagnato da una crescita significativa dei ricavi commerciali e da stadio.