Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla trasferta di Catanzaro con un’altra tradizione negativa da interrompere. Dopo aver sfatato il tabù di ottobre, mese che nelle precedenti stagioni aveva spesso riservato difficoltà ai rosanero, il tecnico punta a cancellare una particolare statistica legata alla sosta di novembre.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dall’arrivo del City Football Group nel 2022, il Palermo non è mai riuscito a vincere nelle partite immediatamente precedenti e successive alla pausa per le Nazionali di novembre.





Una sequenza negativa che i rosanero proveranno a interrompere sabato al Ceravolo, dopo il pareggio ottenuto ad Ascoli prima della sosta.

Palermo, il tabù della sosta di novembre: tutti i precedenti

Secondo quanto ricostruito da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la tradizione negativa è cominciata nella stagione 2022/23, quando il Palermo perse entrambe le partite a cavallo della pausa: 3-2 contro il Cosenza il 12 novembre e 1-0 contro il Venezia il 27 novembre.

Nel 2023 arrivarono una sconfitta casalinga contro il Cittadella, sempre il 12 novembre, e un pareggio per 1-1 con la Ternana il 26 novembre.

La situazione non cambiò nel 2024, quando i rosanero ottennero due pareggi consecutivi: 1-1 sul campo del Frosinone l’8 novembre e identico risultato in casa contro la Sampdoria il 24 novembre.

Anche nella scorsa stagione, con Inzaghi già sulla panchina del Palermo, il bilancio fu negativo. I rosanero persero 1-0 contro la Juve Stabia l’8 novembre e pareggiarono 1-1 contro la Virtus Entella il 22 novembre.

I risultati del Palermo a cavallo della sosta di novembre:

2022: Cosenza-Palermo 3-2; Palermo-Venezia 0-1.

Cosenza-Palermo 3-2; Palermo-Venezia 0-1. 2023: Palermo-Cittadella 0-1; Ternana-Palermo 1-1.

Palermo-Cittadella 0-1; Ternana-Palermo 1-1. 2024: Frosinone-Palermo 1-1; Palermo-Sampdoria 1-1.

Frosinone-Palermo 1-1; Palermo-Sampdoria 1-1. 2025: Juve Stabia-Palermo 1-0; Virtus Entella-Palermo 1-1.

Juve Stabia-Palermo 1-0; Virtus Entella-Palermo 1-1. 2026: Ascoli-Palermo, pareggio; Catanzaro-Palermo ancora da disputare.

Inzaghi ha già spezzato il tabù di ottobre

Il Palermo ha dimostrato in questa stagione di poter invertire alcune tendenze sfavorevoli.

Il caso più evidente riguarda ottobre, mese tradizionalmente complicato per i rosanero e che quest’anno si è concluso con quattro vittorie e un pareggio.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche il rendimento dopo le soste con Inzaghi offre indicazioni incoraggianti.

Con il tecnico piacentino in panchina, il Palermo non ha mai perso alla ripresa del campionato dopo una pausa per le Nazionali, raccogliendo tre vittorie e tre pareggi.

Tra i risultati più significativi figura il successo per 4-2 sul campo dell’Empoli, arrivato dopo tre settimane senza partite a causa degli impegni internazionali e coinciso con la migliore prestazione offensiva stagionale della squadra.

Catanzaro-Palermo, l’obiettivo è tornare alla vittoria

La sfida contro il Catanzaro rappresenta dunque un’occasione per interrompere la serie negativa legata alla pausa di novembre.

I rosanero arrivano dal pareggio di Ascoli, ottenuto contro una delle formazioni più in forma del campionato, e affronteranno una squadra che attraversa un momento difficile ma è determinata a risalire la classifica.

Per il Palermo, tuttavia, un altro pareggio significherebbe rallentare la corsa in testa alla graduatoria.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo di Inzaghi è trasformare la trasferta calabrese nell’occasione per cancellare un’altra statistica sfavorevole e proseguire l’allungo in vetta alla Serie B.