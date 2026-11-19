Cresce l’attesa per la sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato allo stadio Nicola Ceravolo. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è iniziata la corsa ai biglietti per una partita particolarmente sentita dalle due tifoserie, con i 6.200 posti disponibili nell’impianto calabrese destinati ad andare esauriti.

Il Catanzaro cerca un risultato che possa interrompere un periodo complicato, mentre il Palermo arriva in Calabria forte di un ottimo stato di forma e con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino in campionato.





Catanzaro-Palermo, biglietti a prezzi popolari e Ceravolo verso il tutto esaurito

Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la vendita dei tagliandi è cominciata ieri esclusivamente attraverso le rivendite fisiche, senza possibilità di acquistare biglietti elettronici.

I prezzi popolari hanno contribuito ad alimentare l’interesse per l’incontro, nonostante la capienza ridotta dello stadio Ceravolo, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione.

Sono 6.200 i posti disponibili e si prevede che possano essere esauriti rapidamente.

Catanzaro a caccia della svolta: ultima vittoria il 12 settembre

La formazione di Alberto Mignani attraversa un momento difficile. L’ultimo successo risale al 12 settembre, quando i giallorossi superarono la Carrarese per 1-0 grazie a una rete di Pietro Iemmello.

Da quella partita il Catanzaro ha collezionato tre pareggi e quattro sconfitte, senza riuscire a ritrovare la vittoria.

Contro il Palermo, i calabresi proveranno a invertire la tendenza, cercando di ripetere le prestazioni che nelle ultime stagioni hanno messo in difficoltà i rosanero, comprese quelle nelle semifinali playoff.

Mignani chiede massima concentrazione per tutta la durata della gara, consapevole della capacità del Palermo di ribaltare situazioni sfavorevoli.

Pafundi in dubbio, allenamenti al Poligiovino

Come evidenzia ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, resta da valutare la disponibilità di Simone Pafundi.

Il giovane calciatore è alle prese con un problema al polpaccio e la sua presenza contro il Palermo è in dubbio.

Intanto la preparazione del Catanzaro prosegue al Poligiovino. La seduta di ieri è stata condizionata dal vento, che ha disturbato il lavoro della squadra.

Da Mignani a Cassandro, quanti ex nella sfida

Uno degli aspetti più interessanti dell’incontro riguarda i numerosi ex presenti nelle due formazioni.

Sulla panchina del Catanzaro siede Alberto Mignani, che ha già guidato il Palermo. In maglia giallorossa militano inoltre il portiere Mirko Pigliacelli e l’attaccante Federico Di Francesco, entrambi con un passato rosanero.

Sul fronte opposto ci sarà Tommaso Cassandro, protagonista di due ottime stagioni al Catanzaro in prestito dal Como prima del suo trasferimento al Palermo.

Come sottolinea Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, gli incroci tra i due club sono stati numerosi negli ultimi anni, sia sul campo sia sul mercato.

Il Catanzaro proverà a trovare quella scintilla necessaria per rilanciare una stagione cominciata in salita. Il Palermo, invece, tornerà al Ceravolo con l’intenzione di confermare il proprio momento positivo e lasciarsi alle spalle le delusioni maturate in Calabria nelle precedenti sfide.