Il giovane centrocampista grigiorosso racconta le emozioni del suo percorso dalla Primavera alla prima squadra, il rapporto con Berti e gli insegnamenti ricevuti da Giampaolo e Pecchia. Spazio anche al momento positivo della Cremonese e alla prossima sfida contro il Südtirol.

La Cremonese si gode la crescita dei propri giovani e, tra i protagonisti delle ultime settimane, c’è anche Lottici Tessadri, centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile grigiorosso.





Intervenuto in conferenza stampa, il giovane talento ha raccontato le emozioni legate al suo percorso, soffermandosi sul rapporto con i compagni, sull’importanza della famiglia e sugli insegnamenti ricevuti dagli allenatori.

Non sono mancate considerazioni sul campionato di Serie B, sulle tre vittorie consecutive conquistate dalla Cremonese e sulla prossima sfida contro il Südtirol.

Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club:

IL SOGNO DI GIOCARE NELLA CREMONESE

«Ricordo molto bene quel giorno, sono partito da casa per raggiungere il centro città e festeggiare, sono ricordi bellissimi. Erano in due ad avere la mia maglia, di cui uno è un mio ex compagno di squadra. Penso sia incredibile sia che qualcuno indossi la mia maglietta sia il fatto che io sia riuscito a giocare nella Cremo, realizzando il sogno di ogni cremonese e di ogni bimbo che frequenta il Centro Arvedi».

IL MOMENTO DELLA SQUADRA E LA SFIDA CONTRO IL SÜDTIROL

«I punti sono merito di tutti, io cerco solo di dare sempre il massimo. Chiunque scende in campo dà il proprio contributo, anche chi entra nei minuti finali mostra sempre la cattiveria giusta. All’inizio siamo partiti piano, ma c’erano tante novità ed è possibile che servisse tempo per far partire il nostro campionato. Dobbiamo continuare così, ora ci aspetta una squadra tosta come il Südtirol che ha i nostri stessi punti in classifica».

L’ELOGIO A BERTI: «È FENOMENALE, CORRE PER DUE»

«Tommaso è fenomenale, corre per due persone. Parliamo di un giocatore di grande qualità, con cui mi trovo bene: fisicamente siamo simili, lui ha anche il vizio del gol. Io invece preferisco il lavoro di copertura».

L’IMPORTANZA DELL’UMILTÀ E IL MESSAGGIO AI GIOVANI

«Io non penso di avercela fatta, il percorso è appena iniziato. Non so se farò per sempre il calciatore, me lo auguro ma per ora ho giocato solamente sei partite che in confronto ad una carriera sono pochissime. Spero di essere un esempio soprattutto fuori dal campo, sono un ragazzo umile e cerco di essere sempre me stesso. Vorrei trasmettere l’importanza di restare umili e con i piedi per terra, nel calcio è fondamentale avere equilibrio ed essere concentrati sul lavoro. Ai più giovani che entrano al Centro Arvedi posso solo dire che sono un ragazzo come loro, e l’unica strada è crederci sempre. Così possono arrivare i risultati».

LE TRE VITTORIE CONSECUTIVE E LE DIFFICOLTÀ DELLA SERIE B

«La Serie B è un campionato molto difficile, per me è il primo anno da giocatore ma da tifoso l’ho vissuta parecchio. Tutte le squadre sono molto forti, vincere o perdere due partite può cambiare tutto, quindi è fondamentale mantenere equilibrio. Noi lavoriamo ogni settimana per fare il meglio possibile, concentrandoci su ciascuna partita».

IL RAPPORTO CON GIAMPAOLO E PECCHIA

«A mister Giampaolo devo tanto, mi ha lanciato lui in questo mondo dandomi subito fiducia e abbiamo una visione del calcio simile. Mister Pecchia è molto bravo, con lui sto tirando fuori caratteristiche diverse e penso di essere un giocatore bravo ad adattarsi a diverse situazioni: ciò che conta per me è dare il massimo quando ho l’occasione di scendere in campo. Devo ringraziare entrambi, perché mi hanno dato o mi stanno insegnando tantissimo».

I MODELLI: GERLI E FAGIOLI

«Io sono rimasto incredibilmente stupito da Gerli, che è una persona eccezionale e al quale penso di somigliare. Gliel’ho detto subito dopo i primi allenamenti, perché l’ho visto fare delle giocate che avrei voluto provare anche io. Del passato invece direi Fagioli, me lo ricordo bene quando lo vedevo giocare dalla curva. Gli ho anche rubato un rito prepartita che faceva nel riscaldamento, ma preferisco non rivelarlo per scaramanzia (sorride, ndr)».

IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

«Prima di tutto devo ringraziarli, perché ci sono sempre. Bisogna trovare sempre l’equilibrio giusto tra l’esaltazione e l’umiltà: i miei genitori si bilanciano a vicenda. La loro presenza è fondamentale, io so che ci sono sempre e non posso fare altro che ringraziare loro, i miei nonni e tutti quelli che mi stanno vicino».

L’OBIETTIVO STAGIONALE: «VOGLIO IMPARARE»

«A inizio anno mi sono posto l’obiettivo di imparare. Davanti ho centrocampisti che hanno fatto un’infinità di partite in Serie A e Serie B, quindi devo imparare. Ogni giorno cerco di capire e assorbire qualcosa dalle giocate che fanno e dalle persone che sono, perché se sono arrivati fino a questo punto è anche l’uomo a fare la differenza».

CREMONESE, LA LINEA VERDE GUARDA AL FUTURO

Le parole di Lottici Tessadri raccontano il percorso di un giovane calciatore che, dopo gli anni nel settore giovanile, sta trovando spazio in prima squadra.

La Cremonese punta anche sull’entusiasmo dei propri talenti per dare continuità alle tre vittorie consecutive. Il prossimo appuntamento contro il Südtirol rappresenterà un nuovo banco di prova per la formazione di Fabio Pecchia, chiamata a confermare i progressi delle ultime settimane.