L’esterno azzurro Karim Zedadka analizza il momento difficile dell’Empoli, soffermandosi sui risultati, sul lavoro di Andreoletti e sull’importanza del prossimo derby contro il Pisa. Il calciatore è convinto che la squadra abbia le qualità per risalire la classifica.

L’Empoli cerca una svolta dopo un avvio di campionato complicato. In vista del derby contro il Pisa, in programma sabato, Karim Zedadka è intervenuto ai microfoni di Pianetaempoli.it, analizzando le difficoltà incontrate dalla formazione azzurra e il lavoro portato avanti nelle ultime settimane.





L’esterno ha sottolineato la necessità di migliorare la gestione degli episodi e la concentrazione difensiva, evidenziando al tempo stesso la fiducia del gruppo nelle proprie possibilità. Spazio anche al rapporto con i tifosi, al nuovo corso tecnico e alle ambizioni personali.

Di seguito le sue dichiarazioni, riprese da PianetaSerieB.

L’AMBIENTAMENTO A EMPOLI E IL RAPPORTO CON I TIFOSI

«Devo dire che mi sto trovando molto bene, Empoli è un ambiente molto pulito. Nonostante i risultati negativi i nostri tifosi sono sempre con noi e ci sostengono sempre. Per noi è una cosa molto importante avere il loro sostegno. A livello personale sono soddisfatto, perché sto trovando grande continuità e per me è una cosa molto positiva».

IL RUOLO IN CAMPO: «SONO SEMPRE DISPONIBILE»

«Mezzala ed esterno sono due ruoli diversi ma che sento nelle mie corde. Per ora sto giocando sulla fascia, ma se il mister avesse bisogno di me sono sempre disponibile».

LE DIFFICOLTÀ DELL’EMPOLI: «I DETTAGLI HANNO FATTO LA DIFFERENZA»

«Principalmente direi che sono mancati i dettagli in certi momenti della partita. Serve avere più lucidità, anche nei minuti successivi a un nostro gol. Su qualche episodio non siamo stati fortunati, a volte abbiamo chiuso la partita in dieci e non è facile fare risultato in inferiorità. In linea generale non siamo andati in grosse difficoltà nelle partite che abbiamo perso o pareggiato, ma appunto i dettagli hanno fatto la differenza. Dobbiamo farli girare a nostro favore».

COME USCIRE DAL MOMENTO NEGATIVO

«In un momento così ti fai mille domande. Ci stiamo allenando bene, entriamo e cominciamo le gare con tanto entusiasmo e non ci gira a favore. Bisogna avere tranquillità, analizzare cosa stiamo facendo bene e cosa male e migliorare. Quando rivedo le partite a casa mia mi accorgo che i dettagli di cui parlavamo prima fanno la differenza. Dobbiamo insistere, la fortuna non scende dal cielo, dobbiamo cercarcela. Se ci crediamo tutti noi calciatori, sia chi gioca sia chi non gioca, ma anche lo staff e la società, prima o poi avremo le soddisfazioni che meritiamo».

LA SOSTA E IL PAREGGIO CONTRO IL PADOVA

«Ti dico la verità, per me è stata una sosta molto lunga e avrei voluto rigiocare subito, visto che nel secondo tempo a Padova avremmo potuto vincere. Poi è chiaro, la sosta serve anche a recuperare un po’ di energie e ci è servita per permettere ad alcuni infortunati di riprendersi. Chi stava bene si è allenato forte, abbiamo visto qualche video e fatto il punto della situazione a livello di numeri e su cosa dobbiamo migliorare per vincere».

IL LAVORO DI ANDREOLETTI: «VEDE IN NOI UN POTENZIALE IMPORTANTE»

«Il mister ha sempre avuto la percezione che possiamo migliorare la classifica che abbiamo adesso e vede in noi un potenziale importante. Ultimamente stiamo cercando di modificare qualcosina sul piano tattico per cercare di essere meno leggibili e mettere in difficoltà le avversarie. Stiamo lavorando duramente su questo, nelle ultime partite stiamo crescendo anche sul piano realizzativo. E se riusciamo a migliorare i dettagli difensivi potremo tornare presto a vincere».

LE RIMONTE SUBITE E LA CONCENTRAZIONE DIFENSIVA

«Vero, a inizio stagione andavamo sempre in vantaggio noi, poi invece nelle due ultime partite siamo riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. Dobbiamo cominciare la partita