Catanzaro-Palermo, arbitra Feliciani: sette precedenti con i rosanero, c’è anche il 3-0 dei playoff
Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Catanzaro-Palermo, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo.
Una designazione che riporta alla memoria un precedente particolarmente amaro per i rosanero: Feliciani, infatti, era l’arbitro della semifinale d’andata dei playoff dello scorso 17 maggio, quando il Catanzaro si impose per 3-0 sulla formazione di Filippo Inzaghi.
Feliciani, i precedenti con il Palermo: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta
Sono sette i precedenti del Palermo con Feliciani, con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta.
Il primo incrocio risale alla stagione 2020/21, in Serie C, quando i rosanero pareggiarono per 1-1 contro il Bari.
Nella stagione successiva il direttore di gara arbitrò Palermo-Feralpisalò, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, conclusa con la vittoria per 1-0 dei siciliani.
Due i precedenti nella Serie B 2022/23: il pareggio casalingo per 3-3 contro il Pisa e il successo esterno per 2-1 sul campo dell’Ascoli.
Nell’aprile 2025 arrivò un’altra vittoria, proprio al Ceravolo contro il Catanzaro, battuto per 3-1.
Nella stagione 2025/26 Feliciani ha diretto Reggiana-Palermo, terminata 1-1, e successivamente la semifinale d’andata dei playoff contro il Catanzaro, persa dai rosanero per 3-0.
Tutti i precedenti del Palermo con Feliciani:
- Palermo-Bari 1-1 – Serie C 2020/21
- Palermo-Feralpisalò 1-0 – Playoff Serie C 2021/22
- Palermo-Pisa 3-3 – Serie B 2022/23
- Ascoli-Palermo 1-2 – Serie B 2022/23
- Catanzaro-Palermo 1-3 – Serie B 2024/25
- Reggiana-Palermo 1-1 – Serie B 2025/26
- Catanzaro-Palermo 3-0 – Playoff Serie B 2025/26
Feliciani e il Catanzaro: due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte
Sono sette anche i precedenti del Catanzaro con il direttore di gara abruzzese.
Il bilancio dei giallorossi è di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.
I primi tre incontri risalgono alla Serie C e si conclusero tutti con una sconfitta: 1-0 contro il Bisceglie nella stagione 2018/19, 5-1 contro la Ternana nel 2020/21 e 2-1 contro il Bari nel 2021/22.
La prima vittoria arrivò nella stagione 2023/24, quando il Catanzaro superò il Lecco per 4-3.
Nel campionato successivo, invece, Feliciani diresse il pareggio per 0-0 sul campo del Cittadella e la sconfitta interna per 3-1 contro il Palermo.
L’ultimo precedente è il successo per 3-0 nella semifinale d’andata dei playoff dello scorso maggio.
Tutti i precedenti del Catanzaro con Feliciani:
- Bisceglie-Catanzaro 1-0 – Serie C 2018/19
- Ternana-Catanzaro 5-1 – Serie C 2020/21
- Catanzaro-Bari 1-2 – Serie C 2021/22
- Lecco-Catanzaro 3-4 – Serie B 2023/24
- Cittadella-Catanzaro 0-0 – Serie B 2024/25
- Catanzaro-Palermo 1-3 – Serie B 2024/25
- Catanzaro-Palermo 3-0 – Playoff Serie B 2025/26
Catanzaro-Palermo, Feliciani ritrova le due squadre dopo i playoff
La particolarità della designazione riguarda proprio l’ultimo precedente: Feliciani tornerà ad arbitrare Catanzaro-Palermo a distanza di sei mesi dalla semifinale playoff del 17 maggio.
In quell’occasione i calabresi si imposero per 3-0 grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e alla rete di Mattia Liberali, compromettendo il cammino dei rosanero verso la finale.
Questa volta la sfida si disputerà in una situazione di classifica profondamente diversa, con il Palermo capolista e il Catanzaro ultimo.
Catanzaro-Palermo, la designazione arbitrale completa
Per la partita di sabato 21 novembre alle ore 17:15, Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti.
Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR opererà Piccinini, affiancato da Gariglio nel ruolo di AVAR.
La squadra arbitrale:
- Arbitro: Ermanno Feliciani
- Assistenti: Di Giacinto – Galimberti
- Quarto ufficiale: Allegretta
- VAR: Piccinini
- AVAR: Gariglio