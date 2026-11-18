Il Palermo si prepara a ritrovare Gabriel Strefezza. Dopo oltre due mesi di assenza, l’attaccante brasiliano ha ripreso ad allenarsi stabilmente con il gruppo e si avvicina al ritorno tra i disponibili di Filippo Inzaghi. La possibilità di una convocazione già per la trasferta di sabato contro il Catanzaro non è esclusa, anche se la soluzione più probabile sembra essere quella del successivo impegno infrasettimanale contro il Südtirol.

Come racconta Fabrizio Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il recupero dell’ex Parma rappresenta una notizia importante per il tecnico rosanero, che potrebbe presto aggiungere ulteriore qualità e imprevedibilità al miglior attacco del campionato.





Palermo, Strefezza torna in gruppo: Inzaghi valuta la convocazione

Da lunedì Strefezza ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni, dopo un lungo periodo di stop.

Il brasiliano è ormai entrato nella fase conclusiva del recupero, ma la decisione sul suo impiego sarà presa con particolare attenzione.

Inzaghi vuole ritrovare al più presto un calciatore in grado di aumentare il potenziale offensivo della squadra, senza però correre rischi legati a un rientro anticipato.

Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, non è ancora certo che Strefezza venga inserito nell’elenco dei convocati per Catanzaro.

Le valutazioni dello staff tecnico riguarderanno non soltanto le condizioni fisiche del giocatore, ma anche le conseguenze regolamentari legate alla lista Over.

Strefezza-Mazzitelli, il nodo della lista Over

Il ritorno del brasiliano comporterà infatti l’esclusione di Luca Mazzitelli dalla lista dei calciatori utilizzabili.

Il centrocampista aveva preso il posto di Strefezza in seguito all’infortunio che aveva costretto l’attaccante a uno stop di almeno 60 giorni.

Il regolamento consente alle società di effettuare una sostituzione straordinaria in presenza di un’assenza di questa durata, ma si tratta di una possibilità utilizzabile una sola volta.

Per questo motivo, la scelta sul reinserimento di Strefezza dovrà essere attentamente ponderata.

Una volta effettuato il nuovo cambio, non sarà possibile ripetere l’operazione prima della riapertura delle liste a gennaio, quando Mazzitelli potrà tornare a disposizione.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, proprio questa situazione rende particolarmente delicata la decisione di Inzaghi.

Le sensazioni indicano nella partita infrasettimanale contro il Südtirol l’occasione più probabile per il rientro del brasiliano, ma l’ultima parola spetterà all’allenatore.

Palermo, Strefezza vuole ripartire dal gol alla Sampdoria

L’attaccante non vede l’ora di tornare protagonista dopo un’assenza che ha interrotto bruscamente il suo inserimento nella squadra.

L’ultima apparizione risale al 7 settembre, nella partita contro la Sampdoria.

In quell’occasione Strefezza aveva realizzato il suo primo gol con la maglia del Palermo, prima di essere costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 21 minuti.

Da quel momento è iniziato un lungo percorso di recupero che adesso sembra essere arrivato alle battute conclusive.

Il suo ritorno potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso in vista del calendario che attende i rosanero.

Palermo, nove partite fino al 27 dicembre: Inzaghi cerca alternative

Dopo la sosta, il Palermo sarà chiamato ad affrontare un periodo particolarmente intenso.

Da qui al 27 dicembre sono in programma otto partite di campionato, alle quali si aggiungerà l’impegno di Coppa Italia contro il Bologna.

Nove incontri complessivi nei quali la formazione di Inzaghi dovrà difendere il proprio primato e confermare il rendimento mostrato nella prima parte della stagione.

Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, poter contare nuovamente su Strefezza consentirebbe all’allenatore di ampliare le rotazioni offensive e gestire meglio le energie dei giocatori.

L’esterno brasiliano potrebbe offrire nuove soluzioni sia dall’inizio sia a partita in corso, aumentando ulteriormente le alternative di una squadra che possiede già il miglior attacco della Serie B.

Palermo, Palumbo ancora a parte. Più difficile il recupero di Barba

Oltre alla situazione di Strefezza, lo staff medico rosanero continua a monitorare le condizioni di Antonio Palumbo.

Il fantasista, che ha saltato le ultime quattro partite, ha continuato a lavorare separatamente dal gruppo anche nell’ultima seduta.

Per il suo recupero valgono considerazioni simili a quelle relative a Strefezza: sarà fondamentale valutare attentamente le condizioni fisiche prima di procedere con il reinserimento.

Palumbo rappresenta infatti un’altra pedina importante per le soluzioni tattiche di Inzaghi, soprattutto in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

Più complicata, invece, appare la situazione di Federico Barba, il cui ritorno in campo richiederà presumibilmente tempi più lunghi.

Il Palermo si avvicina dunque alla trasferta di Catanzaro con la prospettiva di recuperare progressivamente alcuni elementi importanti della rosa. La priorità resta quella di riportarli in campo nelle migliori condizioni possibili, senza compromettere il lavoro svolto durante il periodo di riabilitazione.