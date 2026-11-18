Il Palermo prosegue la preparazione in vista della trasferta di sabato contro il Catanzaro. La seduta mattutina svolta ieri al centro sportivo di Torretta ha fornito le prime indicazioni sulle possibili scelte di Filippo Inzaghi, che sta valutando diverse soluzioni sia in difesa che a centrocampo.

Come racconta Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha effettuato alcune prove tattiche, alternando interpreti e moduli per individuare l’assetto più adatto alla sfida del Ceravolo.





Palermo, difesa da reinventare: Peda e Magnani in ballottaggio

Le assenze di Mattia Bani e Federico Barba continuano a condizionare le scelte nel reparto arretrato.

Con entrambi i difensori indisponibili, Inzaghi deve individuare la coppia centrale da schierare contro la formazione calabrese.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la corsa coinvolge tre giocatori per due maglie, con Pietro Ceccaroni che appare come uno dei punti fermi del reparto.

Lo scenario più probabile prevede un ballottaggio tra Patryk Peda e Giangiacomo Magnani per affiancare Ceccaroni.

Durante le esercitazioni di ieri, tuttavia, il tecnico ha provato anche una soluzione alternativa: nella formazione che sembrava maggiormente vicina a quella titolare, infatti, i due centrali erano proprio Magnani e Peda.

Un’indicazione che conferma come Inzaghi stia valutando più possibilità prima di prendere una decisione definitiva.

Inzaghi prova il 4-2-3-1 e il 4-3-3: Ranocchia cambia posizione

Le prove tattiche hanno riguardato anche il centrocampo, reparto destinato a determinare la scelta del modulo.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, durante la seduta sono state sperimentate entrambe le soluzioni: il 4-3-3 e il 4-2-3-1.

Nel primo caso, Filippo Ranocchia è stato utilizzato inizialmente come regista davanti alla difesa, all’interno di una mediana composta da tre centrocampisti.

Successivamente, con il passaggio al 4-2-3-1, il numero 10 rosanero è stato schierato accanto a Jacopo Segre in un centrocampo a due.

Due interpretazioni differenti che Inzaghi sta prendendo in considerazione per affrontare il Catanzaro, con la possibilità di modificare l’assetto anche nel corso della partita.

Vavassori recuperato, Gabrielloni provato al posto di Pohjanpalo

Buone notizie arrivano dal reparto offensivo, dove Dominic Vavassori ha completamente smaltito l’influenza ed è tornato a disposizione.

Durante le esercitazioni, l’attaccante è stato schierato insieme a Hernani e Dennis Johnsen sulla linea dei trequartisti, alle spalle dell’unica punta.

Come riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nel ruolo di centravanti è stato provato Alessandro Gabrielloni, impiegato al posto di Joel Pohjanpalo.

La scelta è legata anche all’assenza del finlandese dalla seduta: Pohjanpalo è infatti rientrato ieri a Palermo dopo gli impegni con la propria Nazionale e da oggi tornerà ad allenarsi regolarmente con i compagni.

Il tecnico potrà quindi valutare nuovamente il proprio centravanti titolare nelle prossime sedute, mentre Vavassori rappresenta una soluzione pienamente recuperata per il reparto offensivo.

Palermo, riconoscimento per Fabio Pinna

Intanto, in casa rosanero è arrivata anche una soddisfazione fuori dal campo.

Fabio Pinna è stato premiato come Miglior Team Manager dell’anno, nella categoria Serie B Awards relativa alla scorsa stagione.

Un riconoscimento importante per il dirigente del Palermo, che valorizza il lavoro svolto quotidianamente al servizio della società.

Nel frattempo, l’attenzione della squadra resta concentrata sulla trasferta di Catanzaro, con Inzaghi chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione nei prossimi allenamenti.