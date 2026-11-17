Le prestazioni di Dominic Vavassori con la maglia del Palermo non stanno passando inosservate. L’attaccante rosanero, protagonista di un eccellente avvio di stagione in Serie B, avrebbe attirato l’interesse del Napoli, pronto a valutare un possibile investimento sul giovane talento di proprietà dell’Atalanta.

Come riportato da Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, il club partenopeo avrebbe già chiesto informazioni alla società bergamasca, che al momento non sembrerebbe intenzionata a privarsi facilmente del calciatore.





Palermo, Vavassori protagonista: sei gol e un assist

L’impatto di Vavassori con il Palermo è stato particolarmente positivo. L’attaccante ha realizzato sei reti e fornito un assist, contribuendo al primato in classifica della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Numeri che hanno acceso i riflettori sul giovane calciatore, considerato uno dei prospetti più interessanti emersi in questa prima parte del campionato cadetto.

Secondo quanto evidenzia Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, le sue prestazioni avrebbero attirato l’attenzione di diverse società di medio-alta classifica della Serie A, con il Napoli particolarmente interessato.

Napoli su Vavassori, ma l’Atalanta non vuole perderlo

Il futuro dell’attaccante resta nelle mani dell’Atalanta, proprietaria del cartellino.

Vavassori si trova infatti al Palermo con la formula del prestito secco, senza che venga indicata un’opzione di acquisto a favore della società rosanero.

Il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti informativi con l’Atalanta, ma la posizione dei bergamaschi sarebbe quella di non cedere facilmente il giocatore.

Come riferisce Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, la società nerazzurra potrebbe anche decidere di trattenere Vavassori nella prossima stagione, considerando la sua duttilità offensiva.

Il calciatore può infatti essere impiegato su entrambe le fasce d’attacco oppure nel ruolo di seconda punta, caratteristiche che ne aumentano il valore sul mercato.

La valutazione economica resta ancora da definire, ma le prestazioni del giovane potrebbero far crescere ulteriormente le richieste dell’Atalanta.

Palermo, la promozione in Serie A potrebbe cambiare gli scenari

Nella corsa al futuro di Vavassori potrebbe inserirsi anche il Palermo.

La società rosanero è soddisfatta del rendimento dell’attaccante e, in caso di promozione in Serie A, potrebbe valutare un investimento importante per provare a trattenerlo.

L’eventuale salto di categoria cambierebbe infatti le prospettive economiche e sportive del club, che potrebbe puntare a costruire una squadra competitiva già nella prima stagione nella massima serie.

Come sottolinea Andrea Losapio su Tuttomercatoweb, la situazione rimane aperta: il Napoli osserva con interesse, l’Atalanta conserva il controllo del cartellino e il Palermo potrebbe provare a giocare le proprie carte in caso di promozione.

Per il momento, Vavassori resta concentrato sulla stagione in rosanero, con l’obiettivo di continuare a essere protagonista nella corsa alla Serie A.