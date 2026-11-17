Un riconoscimento importante per Daniel Tonoli, difensore del Modena, premiato in occasione della quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio, andata in scena ad Arezzo. Il calciatore gialloblù è stato inserito nella Top 11 della scorsa stagione di Serie B, ricevendo un premio che certifica il rendimento offerto nel campionato cadetto.

Come racconta Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, Tonoli ha partecipato alla cerimonia mentre prosegue il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco. L’occasione è stata utile anche per parlare del momento del Modena, degli obiettivi stagionali e dell’importanza di Andrea Belotti all’interno dello spogliatoio.





Tonoli: «Per parlare è ancora presto»

Il difensore ha commentato il riconoscimento ricevuto e il percorso della formazione gialloblù, sottolineando la necessità di continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dai risultati ottenuti finora.

«Per parlare è ancora presto ma ci siamo integrati benissimo col mister e il suo staff. Stanno facendo un grandissimo lavoro e noi stiamo capendo sempre di più la sua idea di gioco. Sicuramente miglioreremo sempre di più con il passare delle partite».

Parole che testimoniano la fiducia del giocatore nel lavoro dell’allenatore Cristian Galloppa e del suo staff.

Come evidenzia Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, Tonoli ha voluto rimarcare soprattutto il processo di crescita della squadra, ancora impegnata ad assimilare pienamente i principi tattici richiesti dal tecnico.

Belotti, Tonoli: «Un grandissimo giocatore e professionista»

Nel corso dell’evento, il difensore è stato interpellato anche sul ruolo di Andrea Belotti, uno dei protagonisti della formazione gialloblù.

Tonoli ha sottolineato l’importanza dell’attaccante non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per l’esperienza e il contributo quotidiano al gruppo.

«Lo conosciamo tutti e sappiamo che è un grandissimo giocatore e anche un grandissimo professionista. Si sta rivelando anche un grandissimo compagno di squadra sempre pronto a darci una mano quando abbiamo bisogno. È un giocatore molto importante per noi e un lavoratore che non si tira mai indietro, spingendo anche noi a fare lo stesso».

Un attestato di stima che conferma il peso di Belotti nello spogliatoio del Modena.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena nell’articolo firmato da Andrea Lolli, l’esperienza dell’attaccante rappresenta un punto di riferimento per i compagni, soprattutto nei momenti più impegnativi della stagione.

Modena, Tonoli sugli obiettivi: «Non vedo nessuna favorita»

Il difensore ha infine affrontato il tema delle ambizioni del Modena e della lotta per le posizioni di vertice della Serie B.

Nonostante il buon rendimento della squadra, Tonoli preferisce mantenere un atteggiamento prudente, evitando di indicare una formazione favorita per la promozione.

«Ci ha consentito di rifiatare un po’ anche se finora abbiamo lavorato alla grande. Obiettivi? Vogliamo guardarci partita per partita perché ogni avversario sarà difficilissimo e al momento non vedo nessuna favorita».

Una dichiarazione che riflette la competitività del campionato cadetto, nel quale diverse squadre possono ambire alle prime posizioni.

Il Modena punta dunque a proseguire il proprio percorso senza guardare troppo avanti, concentrandosi su ogni singolo impegno.

Tonoli attende il rientro in campo

Per Daniel Tonoli il premio ricevuto ad Arezzo rappresenta una soddisfazione personale in una fase della stagione caratterizzata dall’assenza dal terreno di gioco.

Il difensore continua a lavorare per recuperare dall’infortunio e tornare a disposizione del Modena.

Come sottolinea Andrea Lolli sulla Gazzetta di Modena, il riconoscimento ottenuto al Gran Galà del Calcio testimonia il valore delle prestazioni offerte dal giocatore nella passata stagione.

Nel frattempo, Tonoli segue con fiducia il percorso dei compagni, convinto che il lavoro di Galloppa e dello staff possa consentire alla squadra di migliorare ulteriormente.