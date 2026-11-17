Sabato pomeriggio, allo stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro ospiterà il Palermo in una sfida che mette di fronte l’ultima e la prima della classifica di Serie B. Una partita dal pronostico apparentemente sbilanciato, ma che i giallorossi intendono affrontare con determinazione per provare a rilanciarsi in campionato.

Tra i protagonisti più attesi c’è Gabriele Alesi, centrocampista siciliano originario di Alcamo, ormai diventato un punto fermo della formazione allenata da Michele Mignani. Il classe 2004, protagonista anche nella seconda parte della passata stagione con Alberto Aquilani, ha raccontato le proprie sensazioni in un’intervista alla Gazzetta del Sud, soffermandosi sul legame con il Palermo, sul momento del Catanzaro e sulle difficoltà della prossima sfida.





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Alesi: «Da piccolo andavo a vedere il Palermo allo stadio»

Come si prepara una partita del genere e come si può provare a vincerla?

«Proprio perché sulla carta è così difficile ci dobbiamo provare. È da qui che dobbiamo cercare di prendere punti per cominciare la risalita».

Che stimoli ha un siciliano come te quando affronta i rosanero?

«Anche l’anno scorso per me è stata una bellissima emozione: da piccolino andavo a vedere il Palermo allo stadio, giocarci contro è ancora più stimolante».

Il legame con la Sicilia e i ricordi legati ai rosanero rappresentano uno degli aspetti più significativi dell’intervista pubblicata dalla Gazzetta del Sud. Alesi, nato ad Alcamo, si prepara ad affrontare nuovamente una squadra che seguiva da bambino.

Catanzaro, Alesi analizza le difficoltà della squadra

Cosa non sta funzionando nel Catanzaro?

«Sarebbe bello avere una risposta, non è facile capire dove stanno i problemi, puoi cercare di limitarli lavorando sui dettagli e ascoltare l’allenatore».

Chi c’era, come te, ripensa ancora alla finale di Monza?

«No, anche se l’emozione è stata forte. Io però sono uno che cerca di voltare subito pagina perché è una nuova stagione e infatti sta succedendo di tutto».

Cosa è cambiato con l’arrivo di Mignani?

«Gli allenamenti sono intensi, ci chiede tanto lavoro senza palla, soprattutto in fase difensiva, andando in pressione o compattandoci per restare più bassi, e poi di muovere la palla velocemente nella fase di possesso».

Alesi e la fiducia di Mignani: «Il calcio è meritocrazia»

Nel colloquio con la Gazzetta del Sud, il centrocampista si sofferma anche sul proprio ruolo e sul rapporto con il nuovo allenatore, che gli sta dando continuità.

Col nuovo tecnico hai ritrovato la tua posizione preferita e hai migliorato le prestazioni: è un caso?

«Sul ruolo mi so adattare, giocare largo o dentro non cambia, però il lavoro da mezzala mi riesce forse meglio e mi trovo bene. La fiducia del mister cerco di conquistarmela in ogni allenamento e in ogni gara: il calcio è meritocrazia, e io do sempre tutto per meritarmi il posto».

Cos’è diventato il Catanzaro per te?

«È una grande famiglia, con il presidente, il direttore e i compagni sto sempre bene, anche se quest’anno è più complicato. C’è un senso di vicinanza, in città si sta bene come sempre qui al sud, e il rapporto con i tifosi e la gente mi fa sentire come se fossi a casa mia in Sicilia».

Il momento più bello che hai avuto in giallorosso?

«Sul piano personale il primo gol col Venezia, su quello collettivo la qualificazione alla finale playoff dopo la gara di Palermo e la festa una volta rientrati in città».

Gli obiettivi personali e la necessità di risalire la classifica

Hai solo 22 anni: in cosa devi crescere?

«A livello fisico posso farlo ancora molto e mi sto mettendo sotto per riuscirci. E poi in rifinitura, segnare più gol o dare più assist, ma anche in fase difensiva».

In cosa deve farlo il Catanzaro?

«Nella fase offensiva, perché dobbiamo cercare di fare un gol di più dell’avversario. Secondo me nelle ultime uscite abbiamo avuto buone prestazioni di squadra, anche se con qualche momento di defaillance nelle ultime uscite. Continuando così, e dando tutti di più, arriveranno i risultati».

Catanzaro-Palermo, Alesi: «Dobbiamo giocarci la vita»

L’ultima parte dell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud è dedicata proprio al confronto con il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista del campionato.

Cosa temi di più del Palermo e cosa loro devono temere del Catanzaro?

«È forte, ha speso, è giusto stia lì. Noi, invece, dobbiamo giocarci la vita, avere più fame di loro, vincere ogni duello e dare il mille percento».

Parole che testimoniano la volontà del Catanzaro di affrontare la capolista senza timori, cercando di sfruttare la partita del Ceravolo per dare una svolta alla propria stagione.