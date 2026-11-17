Il Palermo di Filippo Inzaghi ha trovato nella continuità di rendimento lontano dal Barbera una delle armi principali di questo avvio di stagione. I rosanero, infatti, non hanno ancora conosciuto la sconfitta in trasferta, conquistando 12 punti in sei partite e contribuendo così a costruire il primato in classifica.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, uno degli aspetti più significativi riguarda la capacità del Palermo di ottenere risultati importanti anche contro avversarie che, al momento dello scontro diretto, occupavano posizioni di medio-alta classifica.





Palermo, 12 punti in trasferta: tre vittorie e tre pareggi

Il bilancio esterno della formazione di Inzaghi parla di tre vittorie e altrettanti pareggi. I successi sono arrivati contro Arezzo, Empoli e Mantova, mentre i rosanero hanno diviso la posta con Avellino, Pisa e Ascoli.

Particolarmente importante è stata la vittoria per 2-0 sul campo del Mantova, che al momento della sfida occupava la seconda posizione in classifica. Un successo che ha confermato la capacità del Palermo di imporsi anche contro avversarie di alta classifica.

Un’altra partita significativa è stata quella disputata all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Sotto di due reti al termine del primo tempo, la squadra di Inzaghi ha reagito nella ripresa, riuscendo a portarsi avanti sul 3-2 grazie alla rete di Vavassori. Il gol di Marras ha poi fissato il risultato sul definitivo 3-3.

Come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la rimonta di Pisa rappresenta uno degli esempi più evidenti della capacità del Palermo di reagire alle difficoltà anche lontano dalle mura amiche.

Dal Mantova all’Ascoli: la continuità dei rosanero

Tra i risultati che hanno contribuito a consolidare l’imbattibilità esterna figura anche il pareggio ottenuto sul campo dell’Ascoli.

In quell’occasione, alla rete dell’ex rosanero Matteo Brunori ha risposto Filippo Ranocchia, consentendo al Palermo di conquistare un altro punto prezioso.

La continuità mostrata nelle gare esterne ha permesso alla formazione di Inzaghi di accumulare un vantaggio importante sulle inseguitrici, invertendo una tendenza che nelle precedenti stagioni aveva spesso visto i rosanero incontrare maggiori difficoltà lontano dal Barbera.

Secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, proprio questa solidità in trasferta rappresenta uno degli elementi che stanno facendo la differenza nel percorso della capolista.

Palermo, quattro trasferte fino a dicembre: Catanzaro, Verona, Cesena e Modena

Il calendario metterà presto alla prova l’imbattibilità esterna del Palermo.

Da qui alla fine di dicembre, infatti, i rosanero saranno chiamati ad affrontare quattro trasferte particolarmente impegnative: Catanzaro, Verona, Cesena e Modena.

Il primo appuntamento sarà sabato sul campo del Catanzaro, uno stadio che nelle ultime stagioni non ha regalato particolari soddisfazioni al Palermo.

Successivamente arriveranno le sfide contro Verona e Cesena, prima dell’ultimo impegno esterno del 2026 sul campo del Modena.

Si tratta di partite che potrebbero assumere un peso importante nella corsa ai vertici della classifica, soprattutto considerando la possibilità di aumentare ulteriormente il distacco dalle dirette concorrenti.

Come rimarca Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il rendimento lontano dal Barbera offre motivi di fiducia alla squadra di Inzaghi, chiamata ad affrontare un ciclo di trasferte che potrebbe favorire un tentativo di fuga.

Il Palermo ha già dimostrato di saper vincere e reagire su campi difficili. Adesso l’obiettivo sarà confermare questa tendenza anche nelle prossime quattro gare esterne, per consolidare il primato e proseguire il cammino senza sconfitte.