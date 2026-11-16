Palermo, settore giovanile e femminile: tutti i risultati del weekend. Vincono Women e Under 14

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del settore giovanile e femminile del Palermo. Tra i risultati spiccano la vittoria del Palermo Women contro il Pink Bari, il successo dell’Under 14 maschile sul Sorrento e quello dell’Under 17 femminile contro il Partinicaudace. Pareggio casalingo, invece, per l’Under 17 maschile contro il Lecce.

Palermo Under 15, gol spettacolare di Jacopo Bernava: pallonetto da metà campo contro l’Empoli (VIDEO)





A rendere noto il quadro completo delle gare disputate è stato il Palermo FC attraverso i propri canali ufficiali.

Palermo Women, successo per 3-2 contro il Pink Bari

Prosegue il buon momento della prima squadra femminile allenata da Emanuele Chiappara.

Le rosanero hanno conquistato una preziosa vittoria per 3-2 contro il Pink Bari, nella quinta giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

A decidere l’incontro sono state le reti di Di Salvo, Gippetto e Dragotto, che hanno permesso al Palermo Women di ottenere un altro risultato positivo.

Under 17 maschile, pareggio contro il Lecce

Termina 2-2 la sfida casalinga tra Palermo e Lecce, valida per la nona giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B.

Per i rosanero sono andati a segno Selvaggio e Carnemolla, autori delle due reti che hanno consentito alla formazione palermitana di conquistare un punto.

Under 15, Bernava protagonista nella sconfitta contro l’Empoli

Trasferta amara per le formazioni Under 16 e Under 15 maschili, entrambe impegnate contro l’Empoli.

L’Under 16 ha subito una sconfitta per 6-0, mentre l’Under 15 è stata battuta per 5-3 al termine di una partita caratterizzata dalla reazione rosanero nella ripresa.

Per il Palermo Under 15 hanno segnato Principe, Giurdanella e Bernava. Proprio quest’ultimo, classe 2012, si è reso protagonista di uno spettacolare gol da metà campo, ripreso e condiviso anche sui social della Lega Giovanile.

Vincono Under 14 maschile e Under 17 femminile

Successo casalingo per l’Under 14 maschile, che ha superato il Sorrento con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Zuccaro, Di Stefano e Marguglio.

Vittoria anche per l’Under 17 femminile, impegnata nel campionato Under 14 Regionale Maschile. Le rosanero si sono imposte per 1-0 sul campo del Partinicaudace grazie al gol di Cilio.

Sconfitte, invece, per l’Under 13 maschile, battuta 2-1 dal Valle Jato nonostante la rete di Coniglio, e per l’Under 12 femminile, superata 3-2 dal Con Paolo Nelli.

Palermo, tutti i risultati del settore giovanile e femminile

Prima squadra femminile – Serie C Femminile, Girone D, 5ª giornata

Palermo Women-Pink Bari 3-2

Reti Palermo: Di Salvo, Gippetto, Dragotto.

Under 17 maschile – Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C, 9ª giornata

Palermo-Lecce 2-2

Reti Palermo: Selvaggio, Carnemolla.

Under 17 femminile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone B, 5ª giornata

Partinicaudace-Palermo 0-1

Rete Palermo: Cilio.

Under 16 maschile – Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, Girone C, 9ª giornata

Empoli-Palermo 6-0.

Under 15 maschile – Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, Girone C, 9ª giornata

Empoli-Palermo 5-3

Reti Palermo: Principe, Giurdanella, Bernava.

Under 14 maschile – Campionato Under 14 Pro, Girone 1, 5ª giornata

Palermo-Sorrento 3-1

Reti Palermo: Zuccaro, Di Stefano, Marguglio.

Under 13 maschile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone C, 5ª giornata

Palermo-Valle Jato 1-2

Rete Palermo: Coniglio.

Under 12 femminile – Campionato Under 11 Pulcini (7vs7), Girone C, 2ª giornata

Con Paolo Nelli-Palermo 3-2.