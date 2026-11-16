Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro sfida il suo passato: ritorno a Catanzaro da protagonista”

La sfida tra Catanzaro e Palermo avrà un sapore particolare per Tommaso Cassandro. Il difensore rosanero tornerà sabato allo stadio Ceravolo, dove nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della formazione calabrese. Questa volta, però, lo farà da avversario, con l’obiettivo di contribuire alla corsa al vertice della squadra di Filippo Inzaghi.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per il numero 86 rosanero sarà un ritorno ricco di significati, a circa sei mesi dall’ultima apparizione nell’impianto calabrese.





Palermo, Cassandro torna al Ceravolo dopo la delusione playoff

L’ultima partita disputata da Cassandro al Ceravolo con la maglia del Catanzaro risale alla finale d’andata dei playoff contro il Monza.

In quell’occasione i lombardi si imposero per 2-0, trascinati da Hernani, autore di una spettacolare conclusione dalla distanza che sbloccò l’incontro.

Nella gara di ritorno, il Catanzaro riuscì a recuperare il doppio svantaggio, ma il risultato non fu sufficiente per conquistare la promozione in Serie A, a causa del peggior piazzamento nella stagione regolare rispetto al Monza.

Una delusione che Cassandro si è lasciato alle spalle trasferendosi al Palermo, club che ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo dal Como dopo le prestazioni offerte in Calabria.

Cassandro, 33 presenze e tre gol con il Catanzaro

La scorsa stagione il difensore è stato uno degli elementi più importanti della squadra allenata da Alberto Aquilani.

Cassandro ha collezionato 33 presenze, di cui 30 da titolare, diventando un punto di riferimento della retroguardia giallorossa.

Come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il suo ruolo era differente rispetto a quello attualmente ricoperto nel Palermo.

A Catanzaro veniva impiegato prevalentemente come braccetto di destra nella difesa a tre, posizione che gli consentiva di sfruttare le proprie capacità di inserimento e accompagnare frequentemente l’azione offensiva.

Le tre reti realizzate nel corso della stagione rappresentano una conferma delle sue qualità anche negli ultimi metri.

Tra gli episodi più significativi figura proprio la semifinale playoff d’andata contro il Palermo.

In quella partita Cassandro servì a Pietro Iemmello l’assist per il gol dell’1-0, contribuendo al successo dei calabresi.

Una prestazione caratterizzata da grande intraprendenza e dalla capacità di vincere numerosi duelli individuali.

Palermo, l’infortunio di Pierozzi rende Cassandro indispensabile

Il ritorno al Ceravolo arriva in un momento nel quale Cassandro è diventato una pedina fondamentale per Filippo Inzaghi.

L’infortunio alla spalla di Niccolò Pierozzi, destinato a tenerlo lontano dal campo ancora per alcuni mesi, ha infatti ridotto le possibilità di scelta sulla fascia destra.

Cassandro è stato così chiamato agli straordinari, giocando da titolare e senza essere sostituito nelle ultime partite, a partire dalla trasferta contro il Pisa.

Secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il difensore potrebbe continuare a essere impiegato con grande continuità fino al recupero di Pierozzi o all’apertura del mercato di gennaio.

La sua affidabilità rappresenta una garanzia importante per il tecnico rosanero, soprattutto in vista del calendario particolarmente impegnativo delle prossime settimane.

Cassandro, i numeri con il Palermo: un gol e un assist

Le statistiche delle prime undici giornate confermano il contributo del difensore.

Cassandro ha partecipato a tutte le undici partite di campionato, totalizzando 730 minuti, pari a circa il 74% del minutaggio complessivo.

Il suo bilancio comprende anche un gol, realizzato contro l’Empoli, e un assist, arrivato nell’ultima gara prima della sosta contro l’Ascoli, quando ha servito Ranocchia per la rete dell’1-1.

Positivi anche i dati relativi alla costruzione del gioco, con una percentuale di passaggi riusciti superiore all’84%.

Cassandro è inoltre il terzo giocatore del Palermo per numero di cross effettuati, alle spalle di Augello e Johnsen.

Un dato che evidenzia il suo coinvolgimento nella manovra offensiva, oltre ai compiti di copertura difensiva.

Catanzaro-Palermo, Cassandro cerca un’altra prestazione importante

Durante la presentazione ufficiale in rosanero, Cassandro aveva spiegato di considerare il ruolo di terzino destro in una difesa a quattro quello maggiormente adatto alle proprie caratteristiche.

Una posizione che gli permette di sfruttare la propensione alle incursioni offensive senza rinunciare ai compiti difensivi.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il numero 86 cercherà di confermare il proprio rendimento anche contro la sua ex squadra.

La partita di sabato rappresenterà quindi un’occasione speciale per Cassandro, che proverà a lasciare il segno in uno stadio dove ha vissuto momenti importanti della propria carriera.

Questa volta, però, con la maglia del Palermo e con la speranza di contribuire a un finale di stagione diverso rispetto a quello vissuto con il Catanzaro.