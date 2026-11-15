Palermo, Gabrielloni si gode il weekend alla Scala dei Turchi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
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Fine settimana di riposo per il Palermo di Filippo Inzaghi. Dopo due giorni liberi, sabato e domenica, i rosanero torneranno ad allenarsi domani per riprendere la preparazione in vista della trasferta contro il Catanzaro.

Tra i calciatori che hanno approfittato della pausa c’è anche Alessandro Gabrielloni. L’attaccante rosanero ha scelto di trascorrere il weekend ad Agrigento, concedendosi una visita alla suggestiva Scala dei Turchi, una delle località più conosciute della costa siciliana.


Gabrielloni ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae davanti al mare, sulla caratteristica scogliera bianca, in una giornata di novembre dal clima particolarmente mite.

Un momento di relax per il centravanti del Palermo, che ha approfittato della sosta per godersi le bellezze della Sicilia prima di tornare a concentrarsi sugli impegni di campionato.

Da domani, infatti, la squadra di Inzaghi riprenderà il lavoro sul campo in vista della sfida di sabato 21 novembre al Ceravolo contro il Catanzaro.

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