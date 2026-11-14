Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, De Angelis: «Gruppo coeso, la crescita dei ragazzi viene prima della classifica»”

Il Palermo Primavera continua a crescere e a raccogliere risultati importanti. Dopo otto giornate di campionato, la formazione allenata da Stefano De Angelis è ancora imbattuta, occupa il quarto posto in classifica e si trova a quattro punti dalla vetta. Un avvio positivo che conferma il buon lavoro svolto dal settore giovanile rosanero, anche se per il tecnico i risultati rappresentano soltanto una parte del percorso.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo principale della Primavera resta infatti la crescita individuale e collettiva dei giovani calciatori, con la prospettiva di accompagnarli gradualmente verso il calcio professionistico.





Palermo Primavera, De Angelis: «Si è creato un gruppo molto coeso»

L’allenatore rosanero traccia un primo bilancio del lavoro svolto nei mesi iniziali della stagione, sottolineando soprattutto l’unità del gruppo e i progressi dei singoli.

«Si è creato un gruppo molto coeso. L’aspetto più importante è la crescita avuta dai ragazzi in questi primi mesi, sia a livello individuale che collettivo».

Parole che evidenziano come il percorso della Primavera non venga valutato esclusivamente attraverso i risultati ottenuti sul campo.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, De Angelis considera fondamentale anche il confronto con la prima squadra, un’opportunità che consente ai giovani di misurarsi con ritmi e metodologie di lavoro differenti.

Il rapporto con Inzaghi e la prima squadra

Uno degli aspetti più importanti del progetto riguarda la possibilità, per alcuni elementi della Primavera, di allenarsi agli ordini di Filippo Inzaghi.

Un’esperienza che permette ai giovani rosanero di confrontarsi con calciatori affermati e di avvicinarsi alle esigenze del calcio professionistico.

«La crescita passa anche dal confronto con la prima squadra. La possibilità di allenarsi agli ordini di Inzaghi e di lavorare accanto a professionisti affermati rappresenta un’opportunità importante per i giovani rosanero».

Il rapporto tra lo staff della Primavera e quello della prima squadra è costante, come conferma lo stesso De Angelis:

«Quando ne abbiamo l’occasione, con il mister ci confrontiamo sui ragazzi della Primavera e sul loro percorso di crescita».

Un dialogo che rappresenta un elemento importante nella formazione dei giovani calciatori e nella programmazione del loro futuro.

Palermo quarto e imbattuto, ma De Angelis non guarda la classifica

Il bilancio delle prime otto giornate di Primavera 2 è incoraggiante.

Il Palermo occupa la quarta posizione, mantiene l’imbattibilità e si trova a quattro lunghezze dal primo posto.

Nonostante questi numeri, l’allenatore preferisce mantenere l’attenzione sul lavoro quotidiano.

«Non ci siamo prefissati obiettivi di classifica, perché la nostra priorità resta la crescita dei ragazzi».

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la filosofia di De Angelis punta a costruire un gruppo competitivo senza perdere di vista la funzione formativa del campionato Primavera.

I risultati diventano quindi una conseguenza del percorso di miglioramento, piuttosto che l’unico traguardo da raggiungere.

Doppia sfida contro Malta Under 21: «Una bellissima esperienza»

Tra i prossimi appuntamenti della formazione rosanero figurano anche due incontri contro la Nazionale Under 21 di Malta.

Un’occasione particolare per un gruppo giovane, chiamato a confrontarsi con avversari più grandi ed esperti, appartenenti alle classi 2004 e 2005.

De Angelis sottolinea il valore formativo di queste partite:

«Sarà sicuramente una bellissima esperienza per i nostri ragazzi, molti dei quali non hanno mai avuto l’opportunità di giocare all’estero».

Le due sfide rappresenteranno dunque un’ulteriore tappa nel percorso di crescita della squadra, offrendo ai giovani calciatori un’esperienza internazionale.

Il valore del City Football Group per il settore giovanile

Nel corso della sua analisi, De Angelis si sofferma anche sull’importanza dell’appartenenza del Palermo al City Football Group.

Un elemento che, secondo il tecnico, contribuisce a rafforzare l’attrattività del club anche per i giovani calciatori.

«L’appartenenza a un gruppo di questa dimensione contribuisce ad accrescere ulteriormente l’attrattività del club, anche a livello giovanile».

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo Primavera sta dunque portando avanti un progetto che unisce risultati sportivi, formazione individuale e collegamento con la prima squadra.

L’imbattibilità e il quarto posto rappresentano segnali incoraggianti, ma per De Angelis il vero successo sarà riuscire a preparare quanti più giovani possibile al salto nel calcio dei grandi.