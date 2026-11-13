Palermo, il terreno del Renzo Barbera è pronto per l’inverno: nuova trasemina del prato
l terreno di gioco dello stadio Renzo Barbera si prepara ad affrontare la stagione invernale. In questi giorni è stata effettuata una nuova trasemina di Lolium, un intervento importante per garantire la tenuta del manto erboso durante i mesi più freddi.
A documentare i lavori è stato Maurizio Palumbo, responsabile del terreno di gioco dello stadio Renzo Barbera, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune fotografie del prato accompagnate dalla scritta: «Nuova trasemina di Lolium».
Le immagini mostrano un manto erboso dal verde intenso e apparentemente uniforme, a testimonianza dell’attenzione dedicata alla manutenzione del terreno dell’impianto palermitano.
Barbera, il prato si prepara alle temperature invernali
La trasemina di Lolium è una pratica utilizzata nella gestione dei campi sportivi per favorire la crescita dell’erba anche nei periodi caratterizzati da temperature più basse.
L’intervento contribuisce a preservare la copertura vegetale e a mantenere il terreno nelle condizioni necessarie per affrontare gli impegni della stagione.
Le fotografie condivise da Palumbo, che segue direttamente la cura del manto erboso del Barbera, mostrano diversi scorci del campo, comprese alcune immagini ravvicinate della superficie di gioco.
Palermo, doppio impegno casalingo dopo la sosta
La nuova trasemina arriva in vista dei prossimi appuntamenti della formazione allenata da Filippo Inzaghi.
Dopo la trasferta di Catanzaro, il Palermo tornerà al Renzo Barbera martedì 24 novembre alle ore 20 per affrontare il Südtirol.
Quattro giorni dopo, sabato 28 novembre alle ore 19.30, i rosanero ospiteranno il Benevento.
Due sfide ravvicinate che inaugureranno una fase particolarmente intensa del calendario.
Il lavoro coordinato da Maurizio Palumbo punta dunque a preparare il terreno di gioco alle condizioni climatiche invernali e ai prossimi impegni casalinghi del Palermo.