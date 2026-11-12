Transfermarkt rispolvera la storia: Palermo primo in Serie A, davanti all’Inter. La classifica del 2006/07

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Immagine

Un tuffo nel passato che accende la nostalgia dei tifosi palermitani. Transfermarkt pubblica sui social la classifica della Serie A 2006/07 dopo undici giornate: in vetta c’è il Palermo, davanti all’Inter.

Ci sono fotografie capaci di riaccendere ricordi ed emozioni. E quella pubblicata da Transfermarkt è una di queste. La pagina social del noto portale dedicato al calciomercato ha rispolverato una storica classifica della Serie A 2006/07, accompagnandola con un titolo che profuma di nostalgia: «Sicilia da Champions!».


A dominare la graduatoria, dopo undici giornate di campionato, era proprio il Palermo. I rosanero occupavano il primo posto con 27 punti, gli stessi dell’Inter, ma davanti ai nerazzurri grazie al maggior numero di vittorie: nove contro otto. Alle loro spalle c’era la Roma con 23 punti.

Una classifica che racconta un calcio e soprattutto un Palermo capace di competere stabilmente con le grandi del nostro campionato. Alle spalle della squadra siciliana ecco un’altra sorpresa: il Catania, quarto con 16 punti, a pari merito con Siena, Atalanta e Livorno. Anche il Messina era presente nella massima serie, al nono posto con 14 punti.

Una Sicilia protagonista, dunque, con ben tre squadre nella stessa Serie A: Palermo, Catania e Messina. Un’immagine che oggi assume un significato ancora più speciale per i tifosi dell’Isola.

Quella formazione rosanero, protagonista di una stagione esaltante, avrebbe poi concluso il campionato al quinto posto con 58 punti, conquistando l’accesso alla Coppa UEFA. Un’annata che rimane tra le più significative della storia recente del club.

Il post di Transfermarkt riporta alla memoria un’epoca nella quale il Palermo guardava tutti dall’alto, sfidava le big e faceva sognare un’intera città. E davanti a una classifica del genere, la nostalgia per quei tempi è inevitabile.

Altre notizie

Immagine

Nations League, Albania-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
d1b96b19-d1b4-4922-8c24-b6743a3bd7dd

Palermo, bagno di folla per Mazzitelli e Cassandro al Forum: circa 300 tifosi al Meet & Greet

Angelo Giambona Novembre 12, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: partita 9 contro 9 e lavoro aerobico

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96) tifosi

Palermo-Benevento, biglietti in vendita: Curve da 23 euro, previste riduzioni e promozioni. Tutti i prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (38) tifosi

Palermo-Südtirol, biglietti in vendita: promozione speciale per Curve e Gradinata. Tutti i prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo brescia (1) castagnini

Palermo, Castagnini: «Vincerà sicuramente la Serie B. Inzaghi merita la promozione». E svela un retroscena su Calò

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 140011

Palermo, Perin si racconta: «Cristiano Ronaldo il più forte, Palumbo il più simpatico. Da piccolo il mio idolo era Buffon»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
settore giovanile palermo

Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: Women contro il Pink Bari, Under 17 sfida il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
catanzaro palermo 1-1 (30) tifosi

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, calendario da brividi: si riparte contro il Palermo capolista. Otto partite in 36 giorni”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo sampdoria (6) PERIN

Palermo, Perin scherza sul mercato: «Troppo facile parlare di Dybala. Vi dico Zappacosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (23) perin

Perin: «Il portiere è diventato il ruolo più difficile. Ma non bisogna perdere la cultura del parare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo carrarese 2-1 (71) perin

Perin: «La Juventus resterà nel mio cuore. Spalletti ha le qualità per ricreare un gruppo vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026

Ultimissime

Immagine

Transfermarkt rispolvera la storia: Palermo primo in Serie A, davanti all’Inter. La classifica del 2006/07

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Immagine

Nations League, Albania-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
d1b96b19-d1b4-4922-8c24-b6743a3bd7dd

Palermo, bagno di folla per Mazzitelli e Cassandro al Forum: circa 300 tifosi al Meet & Greet

Angelo Giambona Novembre 12, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: partita 9 contro 9 e lavoro aerobico

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96) tifosi

Palermo-Benevento, biglietti in vendita: Curve da 23 euro, previste riduzioni e promozioni. Tutti i prezzi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026