Transfermarkt rispolvera la storia: Palermo primo in Serie A, davanti all’Inter. La classifica del 2006/07

Un tuffo nel passato che accende la nostalgia dei tifosi palermitani. Transfermarkt pubblica sui social la classifica della Serie A 2006/07 dopo undici giornate: in vetta c’è il Palermo, davanti all’Inter.

Ci sono fotografie capaci di riaccendere ricordi ed emozioni. E quella pubblicata da Transfermarkt è una di queste. La pagina social del noto portale dedicato al calciomercato ha rispolverato una storica classifica della Serie A 2006/07, accompagnandola con un titolo che profuma di nostalgia: «Sicilia da Champions!».





A dominare la graduatoria, dopo undici giornate di campionato, era proprio il Palermo. I rosanero occupavano il primo posto con 27 punti, gli stessi dell’Inter, ma davanti ai nerazzurri grazie al maggior numero di vittorie: nove contro otto. Alle loro spalle c’era la Roma con 23 punti.

Una classifica che racconta un calcio e soprattutto un Palermo capace di competere stabilmente con le grandi del nostro campionato. Alle spalle della squadra siciliana ecco un’altra sorpresa: il Catania, quarto con 16 punti, a pari merito con Siena, Atalanta e Livorno. Anche il Messina era presente nella massima serie, al nono posto con 14 punti.

Una Sicilia protagonista, dunque, con ben tre squadre nella stessa Serie A: Palermo, Catania e Messina. Un’immagine che oggi assume un significato ancora più speciale per i tifosi dell’Isola.

Quella formazione rosanero, protagonista di una stagione esaltante, avrebbe poi concluso il campionato al quinto posto con 58 punti, conquistando l’accesso alla Coppa UEFA. Un’annata che rimane tra le più significative della storia recente del club.

Il post di Transfermarkt riporta alla memoria un’epoca nella quale il Palermo guardava tutti dall’alto, sfidava le big e faceva sognare un’intera città. E davanti a una classifica del genere, la nostalgia per quei tempi è inevitabile.

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