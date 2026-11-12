Perin: «Il portiere è diventato il ruolo più difficile. Ma non bisogna perdere la cultura del parare»

l calcio moderno sta trasformando profondamente il ruolo del portiere. Sempre più spesso gli estremi difensori vengono valutati non soltanto per le capacità tra i pali, ma anche per la qualità nella gestione del pallone e nella costruzione del gioco.

Mattia Perin, intervistato da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, ha affrontato il tema dell’evoluzione del proprio ruolo, spiegando come sia cambiato il lavoro richiesto ai portieri nel corso della sua carriera.





Perin: «Ho dovuto lavorare per adeguarmi»

Il portiere del Palermo ha spiegato di guardare positivamente ai cambiamenti introdotti nel calcio moderno.

«Sono sempre favorevole all’evoluzione. Ho dovuto lavorare per adeguarmi, perché quando ho iniziato era un fondamentale che non veniva curato».

Il riferimento è alla capacità di giocare con i piedi, oggi diventata una caratteristica fondamentale nella valutazione degli estremi difensori.

Alla Gazzetta dello Sport, nell’intervista di Pietro Scognamiglio, Perin ha raccontato anche come questa trasformazione abbia modificato il suo modo di vivere le partite.

«Aggiungo anche che mi diverto, sentendomi più coinvolto nella partita».

«La cultura del parare deve rimanere prioritaria»

Nonostante l’importanza crescente della costruzione dal basso, Perin ritiene che il compito principale del portiere debba rimanere quello di impedire agli avversari di segnare.

«L’importante è però non perdere di vista la cultura del parare, che deve rimanere prioritaria».

Una riflessione che riguarda soprattutto la formazione delle nuove generazioni.

«Tra qualche anno, quando tutti i portieri giovani sapranno giocare con i piedi, la differenza tornerà a farla chi para meglio».

Il ruolo più difficile negli sport di squadra

Perin ha concluso il ragionamento con una considerazione sulle responsabilità sempre maggiori affidate agli estremi difensori.

«Con quello che gli viene chiesto oggi, fare il portiere è diventato il ruolo più difficile tra tutti quelli degli sport di squadra».

Come emerge dall’intervista realizzata da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus considera l’evoluzione tecnica una risorsa, ma invita a non trascurare i fondamentali tradizionali.

Un pensiero che riflette anche la sua esperienza personale: dopo essersi formato in un calcio nel quale il gioco con i piedi aveva un’importanza minore, Perin ha dovuto adattarsi alle nuove richieste tattiche.

Nelle parole raccolte da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, resta però una convinzione centrale: la capacità di effettuare parate decisive continuerà a distinguere i migliori portieri.