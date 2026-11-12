Giornale di Sicilia: “Palermo, Strefezza torna parzialmente in gruppo. Palumbo recupera, per Barba serve ancora tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
palermo mantova logo coppa italia (65) strefezza palumbo

Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria del Palermo. La sosta del campionato di Serie B sta permettendo alla formazione rosanero di lavorare sul piano atletico e tattico, ma soprattutto di recuperare alcuni elementi importanti in vista della trasferta contro il Catanzaro. La notizia principale riguarda Gabriel Strefezza, che ha iniziato a svolgere parte dell’allenamento insieme ai compagni dopo il periodo di stop dovuto all’infortunio.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritorno parziale in gruppo dell’esterno brasiliano rappresenta un primo passo significativo, anche se lo staff medico e tecnico intende procedere con la massima prudenza. Attenzione anche alle condizioni di Antonio Palumbo e Federico Barba, alle prese con percorsi di recupero differenti.


Palermo, Strefezza torna a lavorare con i compagni

La notizia più importante della seduta mattutina al Palermo CFA di Torretta riguarda Gabriel Strefezza.

L’esterno offensivo brasiliano, fermo nelle ultime settimane a causa di un problema muscolare, ha iniziato a partecipare parzialmente alle attività con il resto della squadra.

Un segnale positivo dopo il lavoro individuale svolto durante il periodo di recupero.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tuttavia, questo primo reinserimento non deve essere interpretato come la conferma di un rientro imminente.

Lo staff rosanero ha scelto una linea improntata alla prudenza, evitando di accelerare i tempi e rischiare di compromettere i progressi ottenuti.

Le condizioni del calciatore saranno valutate quotidianamente, verificando le risposte fisiche ai carichi di lavoro.

L’obiettivo è accompagnare Strefezza verso il completo recupero, cercando di riaverlo durante la settimana che precederà la trasferta contro il Catanzaro.

Palermo, allenamento a Torretta tra palestra ed esercitazioni

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione durante la pausa per gli impegni delle nazionali.

La seduta mattutina di ieri è iniziata con un lavoro di forza in palestra, prima del trasferimento sul terreno di gioco.

Successivamente, i rosanero hanno svolto diverse esercitazioni situazionali, con particolare attenzione alle sfide individuali e alle situazioni di superiorità numerica.

Il programma ha previsto esercizi uno contro uno, due contro due e tre contro due.

A concludere l’allenamento è stata una partita con le sponde.

Un lavoro finalizzato a mantenere elevata l’intensità e a migliorare i meccanismi di gioco in vista della ripresa del campionato.

Palumbo, recupero graduale: nessuna accelerazione

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, lo staff sanitario segue con attenzione anche il percorso di Antonio Palumbo.

Il centrocampista rosanero sta proseguendo il recupero dall’infortunio, ma il suo reinserimento sarà gestito gradualmente.

La priorità è evitare forzature e valutare con attenzione i progressi del giocatore prima di ipotizzare un ritorno agli allenamenti a pieno regime.

La sosta rappresenta un’opportunità importante per lavorare sulla condizione fisica senza la pressione degli impegni ravvicinati.

L’eventuale disponibilità di Palumbo per la partita contro il Catanzaro dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi giorni.

Palermo, Barba ancora ai box: recupero più lungo

Situazione differente per Federico Barba.

Il difensore rosanero necessita ancora di tempo prima di poter iniziare un percorso di reinserimento con il gruppo.

Il recupero prosegue, ma al momento non emergono indicazioni di un ritorno immediato agli allenamenti collettivi.

Anche in questo caso, lo staff medico intende procedere senza accelerazioni, rispettando i tempi necessari per il completo superamento del problema fisico.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, la situazione di Barba richiederà quindi maggiore pazienza rispetto a quella di Strefezza.

Palermo, la sosta per recuperare uomini in vista del Catanzaro

Il Palermo continua a preparare la trasferta del 21 novembre contro il Catanzaro, appuntamento che segnerà il ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali.

Per Filippo Inzaghi, la possibilità di recuperare alcuni elementi rappresenterebbe una risorsa importante in vista della seconda parte del girone d’andata.

Il segnale più incoraggiante arriva da Strefezza, tornato a svolgere parte del lavoro con i compagni, mentre Palumbo prosegue il proprio percorso di recupero e Barba necessita ancora di tempo.

La priorità resta quella di riportare tutti i calciatori alla migliore condizione possibile, evitando rischi e ricadute.

La squadra rosanero, intanto, prosegue gli allenamenti a Torretta con l’obiettivo di farsi trovare pronta alla ripresa del campionato e difendere il primato in classifica.

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