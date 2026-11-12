Corriere dello Sport: “Palermo, svolta storica in Curva Nord: tifoseria unita dal Südtirol. Inzaghi ancora a riposo”
Una svolta storica per il tifo organizzato del Palermo. A partire dalla prossima partita casalinga contro il Südtirol, in programma il 24 novembre, la Curva Nord Superiore del Renzo Barbera accoglierà anche i sostenitori che fino a oggi hanno occupato l’anello inferiore. Una decisione che segna l’inizio di una nuova fase per il sostegno organizzato rosanero, con tutti i gruppi riuniti sotto un’unica denominazione: Curva 12 Nord Palermo.
Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la novità rappresenta un passaggio significativo nella storia della tifoseria palermitana, mentre la squadra prosegue gli allenamenti a Torretta senza Filippo Inzaghi, ancora a riposo per problemi di salute.
Palermo, Curva Nord unita: nasce la Curva 12 Nord Palermo
La prossima sfida casalinga contro il Südtirol segnerà un cambiamento importante sugli spalti del Renzo Barbera.
Per la prima volta dalla fondazione della Curva Nord 12, i tifosi organizzati che hanno animato l’anello inferiore si trasferiranno nella parte superiore dello stadio.
L’obiettivo è quello di creare un unico settore compatto, capace di sostenere il Palermo sotto una sola bandiera.
La nuova denominazione sarà Curva 12 Nord Palermo, simbolo dell’unione tra le diverse componenti del tifo organizzato.
Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta di una decisione destinata a modificare l’organizzazione del sostegno rosanero durante le partite casalinghe.
La sfida del 24 novembre contro il Südtirol rappresenterà quindi il primo appuntamento ufficiale della nuova Curva Nord unificata.
Palermo, allenamento a Torretta diretto da Maurizio D’Angelo
Nel frattempo, la squadra continua la preparazione durante la sosta del campionato di Serie B.
I rosanero hanno sostenuto una seduta mattutina al Palermo CFA di Torretta, sotto la direzione del viceallenatore Maurizio D’Angelo.
A guidare il lavoro sul campo è stato ancora il tecnico in seconda, vista l’assenza precauzionale di Filippo Inzaghi.
L’allenatore del Palermo sta infatti osservando alcuni giorni di riposo dopo il riacutizzarsi della tonsillite che lo aveva già colpito prima della trasferta contro l’Ascoli.
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, il ritorno di Inzaghi a pieno regime è previsto quando entrerà nel vivo la preparazione della prossima gara di campionato.
Inzaghi verso il rientro per preparare Catanzaro-Palermo
La pausa per gli impegni delle nazionali consentirà al tecnico rosanero di recuperare completamente.
Inzaghi aveva già dovuto fare i conti con la tonsillite nei giorni precedenti alla trasferta di Ascoli, ma era comunque riuscito a seguire la squadra dalla panchina.
Il successivo riacutizzarsi del problema ha reso opportuno un periodo di riposo.
Il programma prevede il ritorno dell’allenatore sul campo in vista della sfida esterna contro il Catanzaro, in calendario il 21 novembre.
Un appuntamento importante per il Palermo, chiamato a difendere il primato in classifica e a proseguire il proprio percorso senza sconfitte.
Palermo Primavera, doppia amichevole internazionale a Malta
Spazio anche al settore giovanile, che durante la sosta sarà protagonista di un’esperienza internazionale.
Come segnala ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la Primavera del Palermo affronterà due amichevoli contro la Nazionale Under 21 di Malta.
Entrambe le partite si disputeranno al Centenary Stadium di Ta’ Qali, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.
Il primo incontro è in programma domenica 15 novembre, mentre il secondo si giocherà martedì 17 novembre.
Per i giovani rosanero si tratta di un’occasione importante per confrontarsi con una selezione nazionale e accumulare esperienza internazionale.
Tra novità sugli spalti, preparazione della prima squadra e impegni della Primavera, il Palermo si avvicina così alla ripresa del campionato. Con una certezza: dalla gara contro il Südtirol, il Renzo Barbera avrà una Curva Nord organizzata sotto un’unica denominazione.