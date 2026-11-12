Corriere dello Sport: “Palermo, svolta storica in Curva Nord: tifoseria unita dal Südtirol. Inzaghi ancora a riposo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Una svolta storica per il tifo organizzato del Palermo. A partire dalla prossima partita casalinga contro il Südtirol, in programma il 24 novembre, la Curva Nord Superiore del Renzo Barbera accoglierà anche i sostenitori che fino a oggi hanno occupato l’anello inferiore. Una decisione che segna l’inizio di una nuova fase per il sostegno organizzato rosanero, con tutti i gruppi riuniti sotto un’unica denominazione: Curva 12 Nord Palermo.

Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la novità rappresenta un passaggio significativo nella storia della tifoseria palermitana, mentre la squadra prosegue gli allenamenti a Torretta senza Filippo Inzaghi, ancora a riposo per problemi di salute.


Palermo, Curva Nord unita: nasce la Curva 12 Nord Palermo

La prossima sfida casalinga contro il Südtirol segnerà un cambiamento importante sugli spalti del Renzo Barbera.

Per la prima volta dalla fondazione della Curva Nord 12, i tifosi organizzati che hanno animato l’anello inferiore si trasferiranno nella parte superiore dello stadio.

L’obiettivo è quello di creare un unico settore compatto, capace di sostenere il Palermo sotto una sola bandiera.

La nuova denominazione sarà Curva 12 Nord Palermo, simbolo dell’unione tra le diverse componenti del tifo organizzato.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta di una decisione destinata a modificare l’organizzazione del sostegno rosanero durante le partite casalinghe.

La sfida del 24 novembre contro il Südtirol rappresenterà quindi il primo appuntamento ufficiale della nuova Curva Nord unificata.

Palermo, allenamento a Torretta diretto da Maurizio D’Angelo

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione durante la sosta del campionato di Serie B.

I rosanero hanno sostenuto una seduta mattutina al Palermo CFA di Torretta, sotto la direzione del viceallenatore Maurizio D’Angelo.

A guidare il lavoro sul campo è stato ancora il tecnico in seconda, vista l’assenza precauzionale di Filippo Inzaghi.

L’allenatore del Palermo sta infatti osservando alcuni giorni di riposo dopo il riacutizzarsi della tonsillite che lo aveva già colpito prima della trasferta contro l’Ascoli.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, il ritorno di Inzaghi a pieno regime è previsto quando entrerà nel vivo la preparazione della prossima gara di campionato.

Inzaghi verso il rientro per preparare Catanzaro-Palermo

La pausa per gli impegni delle nazionali consentirà al tecnico rosanero di recuperare completamente.

Inzaghi aveva già dovuto fare i conti con la tonsillite nei giorni precedenti alla trasferta di Ascoli, ma era comunque riuscito a seguire la squadra dalla panchina.

Il successivo riacutizzarsi del problema ha reso opportuno un periodo di riposo.

Il programma prevede il ritorno dell’allenatore sul campo in vista della sfida esterna contro il Catanzaro, in calendario il 21 novembre.

Un appuntamento importante per il Palermo, chiamato a difendere il primato in classifica e a proseguire il proprio percorso senza sconfitte.

Palermo Primavera, doppia amichevole internazionale a Malta

Spazio anche al settore giovanile, che durante la sosta sarà protagonista di un’esperienza internazionale.

Come segnala ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la Primavera del Palermo affronterà due amichevoli contro la Nazionale Under 21 di Malta.

Entrambe le partite si disputeranno al Centenary Stadium di Ta’ Qali, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.

Il primo incontro è in programma domenica 15 novembre, mentre il secondo si giocherà martedì 17 novembre.

Per i giovani rosanero si tratta di un’occasione importante per confrontarsi con una selezione nazionale e accumulare esperienza internazionale.

Tra novità sugli spalti, preparazione della prima squadra e impegni della Primavera, il Palermo si avvicina così alla ripresa del campionato. Con una certezza: dalla gara contro il Südtirol, il Renzo Barbera avrà una Curva Nord organizzata sotto un’unica denominazione.

Altre notizie

Screenshot 2026-11-12 055202

Palermo, Vasic torna in città durante la sosta. La compagna sui social: «Palermo, mi eri mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 054407

Palermo, a casa Strefezza è già Natale: albero spettacolare e foto social con la moglie

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
71a1d773-5d27-4152-a5dd-9c52b79fd876

TMW: “Palermo, possibile novità nell’organigramma: Federico Setti verso l’area scouting”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Screenshot 2026-11-11 194135

“Palermo Lives Everywhere”: il documentario sui rosanero in Australia (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (63) sala riunioni

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: forza in palestra e partitella con le sponde

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Screenshot 2026-11-11 164626

Palermo, Pohjanpalo incontra l’ex presidente della Finlandia Niinistö: foto speciale a Tirana

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Il Tirreno: “Pelagotti: «Palermo favorito per la Serie A, il Pisa ha tempo per recuperare e giocarsi il secondo posto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
pisa palermo (5)

Il Tirreno: “Pisa, frenata nella corsa alla promozione. Il Palermo scappa a +11, ma la storia insegna che tutto può succedere”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Screenshot 2026-11-11 082603

Repubblica Palermo: “Palermo sempre più internazionale: tre convocati in Nazionale, Vavassori si ferma. Inzaghi a riposo, Strefezza guarito”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
palermo carrarese 2-1 (34) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Inzaghi batte… Inzaghi, il Palermo può sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mal di trasferta è guarito: Inzaghi eguaglia un record storico. A Catanzaro per il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (76)

Giornale di Sicilia: “Superpippo a riposo, Vava salta l’Under 21”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, svolta storica in Curva Nord: tifoseria unita dal Südtirol. Inzaghi ancora a riposo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 055202

Palermo, Vasic torna in città durante la sosta. La compagna sui social: «Palermo, mi eri mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 054407

Palermo, a casa Strefezza è già Natale: albero spettacolare e foto social con la moglie

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
Screenshot 2026-11-12 055814

Prima pagina Corriere dello Sport: “Nessuno piega il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
71a1d773-5d27-4152-a5dd-9c52b79fd876

TMW: “Palermo, possibile novità nell’organigramma: Federico Setti verso l’area scouting”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2026