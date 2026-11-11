Giornale di Sicilia: “Superpippo a riposo, Vava salta l’Under 21”

La sosta del campionato di Serie B rappresenta un’occasione importante per il Palermo, chiamato a recuperare energie e alcuni elementi in vista della trasferta contro il Catanzaro del 21 novembre. Tra coloro che approfitteranno della pausa per ristabilirsi completamente c’è anche Filippo Inzaghi, alle prese con una ricaduta influenzale dopo la partita contro l’Ascoli. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti sul progetto del nuovo stadio Renzo Barbera attraverso le dichiarazioni dell’amministratore delegato Giovanni Gardini, intervenuto al Social Football Summit di Torino.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’allenatore rosanero osserverà alcuni giorni di riposo precauzionale, mentre il suo ritorno al lavoro è previsto nella settimana che precederà la sfida contro il Catanzaro.





Palermo, Inzaghi a riposo dopo la ricaduta influenzale

La pausa per gli impegni delle nazionali consentirà al Palermo di gestire con maggiore tranquillità il recupero dei propri tesserati.

Anche Filippo Inzaghi dovrà osservare qualche giorno di riposo dopo aver accusato una ricaduta influenzale successivamente alla trasferta contro l’Ascoli.

Per precauzione, il tecnico rosanero resterà lontano dal campo per alcuni giorni, con l’obiettivo di recuperare completamente prima della ripresa del campionato.

Il programma prevede il suo ritorno al lavoro nella settimana di preparazione alla partita contro il Catanzaro.

La sfida del 21 novembre rappresenterà un appuntamento importante per il Palermo, attualmente in testa alla classifica di Serie B e ancora imbattuto dopo undici giornate.

Vavassori salta la Nazionale Under 21: decisiva l’influenza

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’influenza ha avuto conseguenze anche sulla convocazione di Dominic Vavassori con la Nazionale italiana Under 21.

L’attaccante rosanero, inizialmente inserito nell’elenco dei calciatori chiamati dal commissario tecnico Silvio Baldini, non prenderà parte agli impegni degli azzurrini.

La decisione è arrivata dopo la valutazione del quadro influenzale che aveva già condizionato il giocatore nell’ultima gara di campionato contro l’Ascoli.

Vavassori resterà dunque a Palermo durante la sosta, con la possibilità di recuperare la migliore condizione fisica in vista della ripresa delle competizioni ufficiali.

Nuovo Barbera, Gardini: «Oltre 150 persone al lavoro per il progetto»

Parallelamente alle questioni di campo, il Palermo continua a lavorare sul futuro dello stadio Renzo Barbera.

Il progetto di riqualificazione dell’impianto è stato uno degli argomenti affrontati durante il Social Football Summit, evento internazionale ospitato dall’Allianz Stadium di Torino.

Tra i protagonisti dell’incontro anche Giovanni Gardini, amministratore delegato del club rosanero, che ha illustrato il lavoro portato avanti per la realizzazione del nuovo impianto.

Come riportato dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, Gardini ha evidenziato la complessità del percorso e il numero di professionisti coinvolti:

«Per la creazione del nostro impianto stanno lavorando oltre 150 persone ed è una sfida importante per tutti. Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo. Poi, nella stagione 2027/28, speriamo di iniziare i lavori. Senza un lavoro di squadra non saremmo mai riusciti a partire, perché è stato un percorso complesso. Questo è un risultato straordinario per Palermo».

Parole che confermano l’impegno della società nel portare avanti un intervento infrastrutturale considerato strategico per il futuro del club e della città.

Palermo, obiettivo avvio dei lavori nella stagione 2027/2028

Dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato emerge una possibile tempistica per l’avvio degli interventi.

La stagione 2027/2028 rappresenta l’orizzonte indicato dal Palermo per l’apertura dei cantieri, anche se il percorso amministrativo deve ancora essere completato.

Gardini ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto.

La presenza di oltre 150 professionisti impegnati nella realizzazione dell’intervento testimonia la dimensione dell’operazione e la complessità delle procedure necessarie.

Il club punta a proseguire il percorso amministrativo per arrivare alla fase operativa nei tempi auspicati.

Serie B, squalificati Tiritiello e Vasic. Respinto il ricorso della Juve Stabia

Nell’approfondimento pubblicato dal Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini riporta anche gli ultimi provvedimenti disciplinari relativi al campionato cadetto.

Il giudice sportivo ha disposto una giornata di squalifica per Tiritiello della Virtus Entella e Vasic del Südtirol.

Un turno di stop anche per l’allenatore dell’Entella, Andrea Chiappella.

Sul fronte della giustizia sportiva, inoltre, la Corte federale d’appello ha respinto il reclamo presentato dalla Juve Stabia contro la penalizzazione di due punti.

Intanto, il Palermo sfrutterà la sosta per recuperare energie e preparare la trasferta di Catanzaro, con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e proseguire il percorso positivo avviato sotto la guida di Filippo Inzaghi.