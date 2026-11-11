Corriere dello Sport: “Calcio europeo, un business da 40 miliardi ma solo il 38% dei club è in utile. La rivoluzione tra stadi, multiproprietà e intelligenza artificiale”

Il calcio europeo continua a muovere cifre impressionanti, ma la sostenibilità economica resta una delle principali criticità del sistema. A fronte di ricavi complessivi pari a 40,2 miliardi di euro, soltanto il 38% delle società di prima divisione riesce a chiudere i bilanci in utile. Nei cinque principali campionati continentali, le perdite aggregate raggiungono invece 1,5 miliardi di euro.

A fotografare la situazione è il rapporto Football Business Outlook di Marte Group, società specializzata nella consulenza strategica e nella trasformazione digitale. Come racconta Giorgio Marota sulle pagine del Corriere dello Sport, il calcio continua ad attirare investimenti e a registrare una domanda crescente da parte del pubblico, ma fatica a trasformare questa popolarità in un modello economico stabile.





Il futuro del settore passa attraverso nuove fonti di ricavo, dalla valorizzazione dei tifosi agli investimenti negli stadi, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Calcio europeo, 1,5 miliardi di perdite nei cinque principali campionati

Il dato più significativo riguarda il divario tra fatturato e risultati economici. Il calcio europeo genera 40,2 miliardi di euro, ma una parte consistente delle società continua a spendere più di quanto incassa.

Soltanto il 38% dei club della massima divisione registra un utile, mentre le perdite complessive dei cinque maggiori campionati ammontano a 1,5 miliardi.

Il problema, secondo il rapporto, non riguarda la capacità del calcio di attirare pubblico e investitori. La domanda continua infatti a crescere, ma le società devono imparare a trasformarla in entrate durature, prevedibili e sostenibili anche quando i risultati sportivi non sono soddisfacenti.

Come evidenzia Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, le opportunità principali riguardano lo sviluppo delle partnership commerciali, la costruzione di infrastrutture utilizzabili durante tutto l’anno e l’impiego delle nuove tecnologie.

L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai diritti televisivi e dagli incassi delle partite, tradizionalmente le principali fonti di ricavo delle società.

Multiproprietà in crescita: 345 club coinvolti nel 2025

Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni è l’espansione delle multiproprietà calcistiche.

Dieci anni fa le società inserite in gruppi proprietari più ampi erano meno di 60. Alla fine del 2025 il numero è salito a 345.

Secondo i dati di Marte Group, il 16% dei club europei di prima divisione presenta almeno un collegamento proprietario con altre società.

In Belgio, Danimarca, Portogallo, Scozia e Svizzera oltre un terzo delle squadre della massima serie appartiene a una rete di multiproprietà.

Particolarmente forte è la presenza degli investitori statunitensi. Circa 50 gruppi hanno origine negli Stati Uniti e, nell’ultimo anno, un terzo degli imprenditori entrati nel calcio europeo proviene dal Nord America.

In Italia, dieci proprietà su venti nella massima serie hanno origine statunitense.

La diffusione delle multiproprietà pone anche questioni regolamentari, soprattutto in relazione alle norme UEFA che disciplinano la partecipazione alle competizioni europee di società appartenenti allo stesso gruppo.

Il patrimonio nascosto dei tifosi: fino al 76% resta anonimo

Un altro aspetto analizzato dal rapporto riguarda la conoscenza dei sostenitori da parte delle società.

Secondo Luis Ureta di Sportian, il 60% dei tifosi di molti club nel mondo non è identificato. Una percentuale che raggiunge il 76% nella valutazione di Jenna Trabulus di Captain Ventures.

Si tratta di appassionati che seguono le partite, acquistano prodotti, interagiscono sui social e partecipano alla vita delle squadre, ma dei quali le società conoscono poco.

Questa mancanza di informazioni limita le possibilità di sviluppare iniziative commerciali personalizzate e nuove forme di coinvolgimento.

Tra gli esempi positivi figura il Siviglia, che dopo otto anni di lavoro ha costruito un database di 500 mila utenti registrati, il 24% dei quali proveniente dall’estero.

Il rapporto cita anche la Formula 1 come modello di sviluppo. Dal cambio di proprietà del 2018, la base degli appassionati è cresciuta del 63%, il seguito sui social è aumentato di dieci volte e il numero dei partner commerciali è passato da circa 10-12 a 30-32.

Un altro dato significativo riguarda i tifosi internazionali, che generano mediamente il 30% di ricavi in più rispetto a quelli locali.

Stadi, il modello Atletico Madrid: oltre 250 eventi non calcistici all’anno

Gli impianti sportivi rappresentano una delle principali opportunità di crescita economica.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’approfondimento firmato da Giorgio Marota, gli stadi moderni stanno diventando vere e proprie attività imprenditoriali autonome, capaci di produrre ricavi indipendentemente dalle partite.

Secondo gli autori del rapporto, Dolci, Kalma e Dal Bianco, gli impianti più avanzati ospitano oltre 250 eventi non calcistici all’anno e favoriscono lo sviluppo di interi quartieri.

L’esempio più significativo è quello dell’Atletico Madrid.

Il club spagnolo genera ricavi ordinari superiori a 500 milioni di euro e presenta una valutazione di circa 2 miliardi, anche grazie al Metropolitano.

Lo stadio ospita 29 partite di calcio e 22 concerti a stagione, oltre a più di 260 eventi aziendali.

Attorno all’impianto si sta sviluppando un’area di 115 ettari con un centro sportivo di alto livello, il più grande impianto coperto di padel d’Europa, una piscina a onde, un Topgolf, un’arena musicale da 21 mila posti, un campus universitario e 38.800 metri quadrati di spazi commerciali.

In Italia, invece, la burocrazia e le preoccupazioni legate alle possibili speculazioni edilizie rendono spesso più difficile realizzare progetti di sviluppo così articolati.

Diritti TV, Serie A in calo del 3%. Crescono Premier League e Liga

Il mercato dei diritti televisivi rappresenta un’altra questione centrale.

In Serie A, le società destinano mediamente il 66% dei propri ricavi agli stipendi dei calciatori. Nell’ultimo rinnovo dei diritti audiovisivi, il campionato italiano ha registrato una diminuzione del 3% degli introiti.

Diversa la situazione della Premier League, cresciuta del 4%, e della Liga spagnola, che ha fatto segnare un incremento del 6%.

Ancora più complicato il quadro francese, dove il mercato televisivo ha attraversato difficoltà maggiori.

«C’è una sola torta e non sta diventando più grande», ha osservato Maheta Molango della Professional Footballers’ Association inglese.

Nel frattempo cambiano anche le modalità di distribuzione dei contenuti.

Durante il Mondiale, un gruppo di creator autorizzati ha raggiunto complessivamente 2,5 miliardi di iscritti. Nel settembre 2026, inoltre, la calciatrice spagnola Alexia Putellas ha acquistato i diritti del campionato inglese femminile per lanciare un proprio canale.

Segnali di un mercato nel quale i protagonisti dello sport cercano nuove forme di comunicazione e distribuzione.

Competizioni chiuse e calendari più ricchi: cresce il divario tra grandi e piccoli club

La trasformazione economica del calcio coinvolge anche i format delle competizioni.

Gli investitori spingono sempre più frequentemente verso tornei chiusi o semichiusi e calendari più fitti, con l’obiettivo di aumentare i ricavi e ridurre i rischi economici.

In Inghilterra si discute anche della possibilità di eliminare le retrocessioni.

Il rischio è però quello di accentuare la concentrazione di risorse, pubblico e visibilità su un numero limitato di società e competizioni, penalizzando i campionati nazionali.

«Ci stanno uccidendo a piccoli morsi», ha dichiarato Javier Tebas, presidente della Liga, riferendosi alla progressiva espansione dei tornei internazionali.

Tra le possibili soluzioni per contenere il divario economico figura anche l’introduzione di un tetto salariale europeo assoluto.

Nel 2025 Fernando Carro, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, ha proposto una soglia compresa tra 400 e 500 milioni di euro.

Una misura pensata per contrastare l’aumento degli ingaggi, nonostante la normativa UEFA che limita al 70% dei ricavi l’incidenza dei costi della rosa.

Intelligenza artificiale, il 98% delle società sportive la utilizza già

L’ultima grande trasformazione riguarda l’intelligenza artificiale, ormai entrata stabilmente nelle strategie delle organizzazioni sportive.

Secondo Marte Group, il 98% delle società sportive utilizza già strumenti basati sull’AI e prevede di ampliarne l’impiego nei prossimi dodici mesi.

Il 73% dichiara di aver ottenuto benefici concreti.

Le applicazioni riguardano diversi ambiti, dall’analisi dei dati alla gestione dei rapporti con i tifosi, fino all’ottimizzazione delle attività commerciali.

Il rapporto prevede inoltre che entro la fine dell’anno almeno un club europeo di vertice possa ottenere un finanziamento garantito dai propri dati o dalla proprietà intellettuale.

Come emerge dall’analisi di Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, il calcio europeo si trova dunque davanti a una trasformazione profonda.

Il settore continua a generare ricavi miliardari e ad attirare nuovi investitori, ma la sostenibilità economica dipenderà sempre più dalla capacità delle società di diversificare le entrate, valorizzare le infrastrutture e sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.