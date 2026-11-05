Europa League: la Juventus batte 2-0 l’AZ, il Marsiglia espugna Leverkusen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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ALKMAAR, NETHERLANDS - NOVEMBER 5: Randal Kolo Muani of Juventus celebrates 0-2 goal during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4 match between AZ Alkmaar and Juventus at AZ Stadion on November 5, 2026 in Alkmaar, Netherlands. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Serata di Europa League ricca di gol ed emozioni. Porta a casa i tre punti dalla trasferta di Alkmaar la Juventus, che vince per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Koopmeiners e Kolo Muani. Ottima prestazione per il francese, autore anche dell’assist per il gol che sblocca l’incontro. Vince anche il Benfica, impegnato nel match casalingo contro il Lech. Dopo esser andati al riposo avanti per 1-0 grazie alla rete di Rafa Silva, nella ripresa i portoghesi trovano il raddoppio con Prestianni. Inutile per i polacchi il gol che accorcia le distanza firmato da Bengtsson, che rende solo meno amaro il risultato. Successo anche il Marsiglia, che espugna Leverkusen. Di seguito i risultati finali:

AZ Alkmaar – Juventus 1-2


Benfica – Lech 3-1

Celta Vigo – Royale Union SG 1-2

Celtic – Besiktas 3-2

H. Beer Sheva – OFI Crete 0-2

Leverkusen – Marsiglia 0-1

Sturm Graz – Celje 2-3

Sunderland – Din. Zagabria 0-2

Torreense – Ararat-Armenia 3-2

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