Europa League: la Juventus batte 2-0 l’AZ, il Marsiglia espugna Leverkusen. I risultati finali
Serata di Europa League ricca di gol ed emozioni. Porta a casa i tre punti dalla trasferta di Alkmaar la Juventus, che vince per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Koopmeiners e Kolo Muani. Ottima prestazione per il francese, autore anche dell’assist per il gol che sblocca l’incontro. Vince anche il Benfica, impegnato nel match casalingo contro il Lech. Dopo esser andati al riposo avanti per 1-0 grazie alla rete di Rafa Silva, nella ripresa i portoghesi trovano il raddoppio con Prestianni. Inutile per i polacchi il gol che accorcia le distanza firmato da Bengtsson, che rende solo meno amaro il risultato. Successo anche il Marsiglia, che espugna Leverkusen. Di seguito i risultati finali:
AZ Alkmaar – Juventus 1-2
Benfica – Lech 3-1
Celta Vigo – Royale Union SG 1-2
Celtic – Besiktas 3-2
H. Beer Sheva – OFI Crete 0-2
Leverkusen – Marsiglia 0-1
Sturm Graz – Celje 2-3
Sunderland – Din. Zagabria 0-2
Torreense – Ararat-Armenia 3-2