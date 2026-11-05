Conference League: Avanti Monaco e Copenhagen, pari tra Panathinaikos e CSKA Sofia. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match della serata di Conference League. Buona prima frazione di gioco per il Monaco, avanti per 1-0 nel match casalingo contro il Nordsjaelland: decide al momento l’incontro la rete al 33′ di Detourbet. Primo tempo avvincente invece nel match tra Panathinaikos e CSKA Sofia. La formazione greca sblocca il risultato al 41′ con l’ex Milan Davide Calabria, la gioia del gol dura però poco, con gli ospiti che trovano pochi minuti dopo la rete del pari firmata da Almeida. Avanti Copenhagen e Lugano, pari a reti bianche tra Getafe e Brighton dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:

FC Copenhagen – Iberia 1999 2-1





Getafe – Brighton 0-0

Lugano – Kauno Zalgiris 3-0

Monaco – Nordsjaelland 1-0

Panathinaikos – CSKA Sofia 1-1

Riga FC – Jablonec 1-0

St. Truiden – Brann 0-0

Twente – Pafos 0-1

Univ. Craiova – Egnatia 2-0