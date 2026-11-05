Europa League: avanti Juventus e Benfica, pari a reti bianche tra Leverkusen e Marsiglia dopo i primi 45. La classifica aggiornata
Si concludono i primi tempi dei match della serata di Europa League. Va al riposo in vantaggio 1-0 la Juventus, impegnata in casa dell’AZ Alkmaar. Buona prima frazione di gioco da parte dei bianconeri, che sbloccano l’incontro al 19′ con il gol di Koopmeiners. Nel finale di tempo arriva anche la rete del raddoppio per gli uomini di Spalletti, firmata da Kolo Muani. Avanti di misura il Benfica, che conduce per 1-0 sul Lech: decide al momento l’incontro il gol firmato da Rafa Silva. Pari a reti bianche invece tra Leverkusen e Marsiglia dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:
Alkmaar – Juventus 0-2
Benfica – Lech 1-0
Celta Vigo – Royale Union SG 1-1
Celtic – Besiktas 0-0
H. Beer Sheva – OFI Crete 0-1
Leverkusen – Marsiglia 0-0
Sturm Graz – Celje 1-2
Sunderland – Din. Zagabria 0-2
Torreense – Ararat-Armenia 1-1