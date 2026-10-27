Pallone d’Oro 2026, trionfa Harry Kane: Mbappé secondo, Yamal completa il podio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Harry Kane è il vincitore del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante del Bayern Monaco conquista il prestigioso riconoscimento individuale, precedendo Kylian Mbappé, secondo classificato, e Lamine Yamal, che chiude al terzo posto. Completano la top five Rodri, quarto, e Lionel Messi, quinto.

La cerimonia della 70ª edizione del premio, organizzato da France Football, è entrata nel vivo con la comunicazione della classifica a partire dalla trentesima posizione. Tra i nomi presenti figurano William Saliba e Sadio Mané, classificati al 29° posto a pari merito, mentre Bruno Fernandes si piazza 27°. Lautaro Martínez chiude al 22° posto, Vinicius Jr. al 17° e Declan Rice al 15°. Tra i primi dieci spiccano anche Erling Haaland, ottavo, Ousmane Dembélé, settimo, e Khvicha Kvaratskhelia, sesto. Jude Bellingham si ferma invece all’11ª posizione.


Al momento della proclamazione, Kane ha espresso tutta la propria emozione: «Sono veramente senza parole. Essere qui a Londra è speciale, grazie a tutti coloro che mi hanno votato». L’attaccante inglese ha poi rivolto un pensiero ai compagni del Bayern Monaco e all’allenatore Vincent Kompany, sottolineando quanto il loro contributo sia stato importante per raggiungere questo traguardo.
Non è mancato un ringraziamento al Tottenham, il club in cui Kane è cresciuto calcisticamente: «Avevo 11 anni quando sono arrivato lì e mi hanno permesso di vivere questo sogno».

Parole di riconoscenza anche per i tifosi del Bayern, del Tottenham e della nazionale inglese, oltre che per la famiglia, che lo ha sostenuto fin dagli inizi: «Grazie a mamma e papà, in tutti questi anni siete stati con me, mi avete portato al campo. Non mi avete pressato per diventare un calciatore, vi amo».

Per Harry Kane è una serata destinata a entrare nella storia della sua carriera: il Pallone d’Oro rappresenta il coronamento di un lungo percorso, fatto di sacrifici, talento e ambizione, fino alla conquista del riconoscimento individuale più ambito del calcio mondiale

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