Conference League: Braga avanti 1-0 sul Gent, pari all’intevallo tra Ajax e Atalanta. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei match di Conference League. Vanno al riposo con un nulla di fatto Ajax e Atalanta, momentaneamente bloccato sullo 0-0. Una prima frazione di gioco equilibrata, dove nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato. Vantaggio all’intervallo per il Braga, che conduce per 1-0 sul Gent: decide al momento l’incontro la rete al 3′ di Gomez. Avanti anche Monaco e Twente. Di seguito i risultati parziali:
Aarhus-Egnatia 0-1
Ajax-Atalanta 0-0
Borac Banja Luka-KuPS 1-0
Braga-Gent 1-0
Lincoln-Twente 1-2
Midtjylland-St. Truiden 0-1
Monaco-Friburgo 1-0
Thun-Hajduk Split 0-1