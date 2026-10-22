Conference League: Braga avanti 1-0 sul Gent, pari all’intevallo tra Ajax e Atalanta. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Conference League. Vanno al riposo con un nulla di fatto Ajax e Atalanta, momentaneamente bloccato sullo 0-0. Una prima frazione di gioco equilibrata, dove nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato. Vantaggio all’intervallo per il Braga, che conduce per 1-0 sul Gent: decide al momento l’incontro la rete al 3′ di Gomez. Avanti anche Monaco e Twente. Di seguito i risultati parziali:

Aarhus-Egnatia 0-1





Ajax-Atalanta 0-0

Borac Banja Luka-KuPS 1-0

Braga-Gent 1-0

Lincoln-Twente 1-2

Midtjylland-St. Truiden 0-1

Monaco-Friburgo 1-0

Thun-Hajduk Split 0-1