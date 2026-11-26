Europa League: Juventus avanti sull’Omonia, pari tra Crystal Palace e Real Sociedad dopo i primi 45. I risultati parziali
Termina la prima frazione di gioco dei match della serata di Europa League. Avanti 2-1 la Juventus nell’incontro casalingo contro l’Omonia. Brutto inizio di gara per i bianconeri, che vanno sotto con il gol subito al 15′ da Satka: gli uomini di Spalletti, però, reagiscono, ribaltando il risultato grazie alle reti di Cambiaso ed Ekhator. Avanti anche Sparta Praga e Anderlecht, pari a reti bianche invece tra Crystal Palace e Real Sociedad. Di seguito i risultati parziali:
Crystal Palace-Real Sociedad 0-0
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 0-1
Juventus-Omonia 2-1
Lione-Lillestrom 0-0
Nijmegen-Rennes 1-1
OFI Crete-Anderlecht 0-2
Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-0
Sunderland-Jagiellonia 0-0
Torreense-Celtic 1-1