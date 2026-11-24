Dal gol segnato a Gianluigi Donnarumma con la maglia del Benevento alle notti di Champions League con l’AEK Atene. Alberto Brignoli, ex portiere del Palermo, ha ripercorso le tappe della propria carriera in un’intervista concessa a Repubblica, soffermandosi sull’esperienza in Grecia, sulle occasioni mancate nel calcio italiano e sul desiderio di tornare in patria prima di appendere i guanti al chiodo.

Brignoli ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2018/2019. Arrivato nel luglio 2018 dalla Juventus, dopo l’esperienza al Benevento, il portiere ha collezionato 31 presenze in campionato con il Palermo, subendo altrettante reti.

Oggi difende i pali dell’AEK Atene, con cui ha disputato le prime quattro partite di Champions League della stagione, e si prepara ad affrontare il Como di Cesc Fàbregas.





Brignoli e la nuova vita in Grecia

Nel corso dell’intervista a Repubblica, l’ex portiere rosanero ha raccontato come sia cambiata la sua vita professionale dopo il trasferimento in Grecia.

«All’inizio mi mancava un po’ l’Italia. Ma ora sto alla grande. Sia al Panathinaikos sia all’Aek, al giocatore viene fornito ogni tipo di servizio. Poi il mare, il clima: si sta davvero benissimo».

Sulle differenze rispetto al calcio italiano:

«Qui mi sono calato a un livello che ho vissuto per un po’ di mesi alla Juventus per come trattano il calciatore: ti forniscono tutto per performare al meglio e tu devi restituire il 100% in campo. Non c’è nessuno che ti comanda a bacchetta come a volte mi è capitato in Italia».

Il portiere ha poi spiegato le ragioni che nel 2021 lo hanno spinto a lasciare l’Italia dopo la promozione conquistata con l’Empoli.

«Dopo aver guadagnato la promozione con l’Empoli volevo giocarmi di nuovo le mie carte in Serie A. Ma la società ha preso Vicario e mi ha detto che sarebbe stato lui il titolare. Io però volevo giocare e quando è arrivata l’opportunità di andare al Panathinaikos non ci ho pensato due volte».

L’esordio in Champions League e le sfide contro City e Real Madrid

L’infortunio di Strakosha ha permesso a Brignoli di debuttare nella massima competizione europea per club.

«Dopo averla sfiorata con il Panathinaikos, me la sono proprio goduta. All’esordio contro il Lask neanche la febbre mi ha frenato e alla fine abbiamo vinto».

L’ex Palermo ha raccontato anche le emozioni provate affrontando Manchester City e Real Madrid.

«A Manchester non c’è stata storia, contro il Real invece stavamo per fare l’impresa: siamo andati in vantaggio due volte. Io ho anche deviato sulla traversa il tiro di Mbappé all’86’. Però sono i Galácticos e ci hanno rimontato. Bellingham mi ha sbalordito».

Il gol a Donnarumma e il retroscena nel tunnel

Tra i momenti più significativi della carriera di Brignoli resta il gol segnato al Milan con la maglia del Benevento, che nove anni fa regalò ai sanniti il primo punto in Serie A dopo quattordici sconfitte consecutive.

Con quella rete, realizzata di testa, Brignoli diventò il quinto portiere a segnare un gol nella massima categoria italiana.

Nell’intervista a Repubblica, il portiere ha svelato un curioso retroscena sul recente incontro con Donnarumma in Champions League.

«Sì, ci siamo messi anche un po’ a chiacchierare. È un fenomeno ed è un ragazzo di grande umiltà».

I due hanno ricordato anche quella storica rete:

«Prima del match. Nel tunnel d’ingresso, scherzando, mi fa: “Brigno, c’ho paura”. Io gli ho risposto: “Io ho paura, guarda che oggi finisce in tragedia per me”. E infatti abbiamo perso 5-1».

Brignoli conserva ancora ricordi particolarmente vivi dei giorni successivi al gol contro i rossoneri.

«I giorni dopo: mi sentivo come Jim Carrey in Una settimana da Dio. Poi ero dappertutto: in tv, sui giornali, sui social. Mio suocero, che era in Cina, mi ha raccontato che trasmettevano il gol pure lì».

Le occasioni mancate in Serie A e l’orgoglio per la carriera in Serie B

Nonostante le numerose esperienze nel calcio italiano, Brignoli non ha avuto la possibilità di imporsi stabilmente nella massima categoria.

«Dicevano che ero testardo, ma erano delle voci ingiuste. Ho commesso degli errori, ma credo che meritassi almeno un’altra chance».

Acquistato dalla Juventus nel 2015 e successivamente ceduto in prestito a diverse società, il portiere ha comunque costruito una lunga carriera nel campionato cadetto, nella quale rientra anche l’esperienza con il Palermo.

«Speravo che si aprissero degli spazi in altre squadre, ma non è stato così. Resto comunque fiero delle mie oltre duecentoventi presenze in Serie B».

Le sfide contro Como e Roma

L’AEK Atene affronterà due formazioni italiane in Champions League: il Como e, il prossimo 19 gennaio, la Roma.

Brignoli ha evidenziato le differenti caratteristiche delle due squadre, riservando parole di apprezzamento a Nico Paz.

«Entrambe, per motivi diversi. Il Como ha un progetto lungimirante. Nico Paz fa la differenza, ma non tanto per i gol o gli assist: quando la palla scotta, è lui che si abbassa e si carica il gruppo sulle spalle. La Roma, invece, va a duemila, uomo contro uomo».

Tra i giovani portieri del campionato italiano, invece, Brignoli ha indicato Daffara e Palmisani.

«Vedo molto bene Daffara del Parma, che si era già fatto notare con l’Avellino in Serie B. Poi ovviamente Palmisani, che con il Frosinone si sta distinguendo».

Il tragico episodio di De Miguel

L’ex portiere rosanero ha commentato anche il tragico episodio che ha coinvolto Owono e De Miguel, ricordando uno scontro avvenuto durante la propria esperienza alla Ternana.

«Terribile. Episodi del genere sono difficili da commentare. Sono fatalità. Anche a me è capitato di fare un’uscita simile quando giocavo alla Ternana nel 2013. Saltando ho preso in pieno con il ginocchio Farkas dell’Avellino, per fortuna gli ho solo rotto lo zigomo».

Brignoli guarda al futuro: «Vorrei tornare in Italia a fine carriera»

In chiusura dell’intervista a Repubblica, Brignoli ha parlato dei propri progetti dopo il ritiro, tra una nuova attività professionale, la famiglia e il desiderio di concludere la carriera nel calcio italiano.

«Con due soci ho già aperto un’agenzia, Auvi, che gestisce tutti gli aspetti attorno alla vita dell’atleta. Ma dopo vent’anni in giro, voglio dedicarmi alla mia famiglia. E voglio tornare a sciare. Ora non posso, per vincoli contrattuali. Prima però vorrei tornare in Italia a fine carriera».