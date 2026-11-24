Il Palermo torna in campo questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera contro il Südtirol, nella tredicesima giornata del campionato di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi vuole cancellare la sconfitta di Catanzaro e riprendere la propria marcia in vetta alla classifica.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con due novità rispetto alla trasferta del Ceravolo: il ritorno dal primo minuto di Segre e Pohjanpalo.

Davanti a Perin agiranno Cassandro, Peda, Ceccaroni e Augello, con il difensore polacco favorito su Magnani. A centrocampo spazio alla coppia composta da Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti saranno confermati Vavassori, Hernani e Johnsen, alle spalle del centravanti finlandese.





Come riportato dal Giornale di Sicilia, resta da monitorare la situazione relativa a Gabriel Strefezza. Nel corso della mattinata, dopo la rifinitura, il brasiliano potrebbe essere reinserito nella lista over al posto di Luca Mazzitelli, tornando così a disposizione di Inzaghi già per la partita contro il Südtirol.

Per quanto riguarda gli altoatesini, il Giornale di Sicilia ipotizza un 3-4-2-1 con Plizzari tra i pali e Stabile, Giorgini e Simone Davi a comporre il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Molina, Rispoli, Tronchin e all’ex rosanero Vasic.

Secondo le indicazioni del Giornale di Sicilia, saranno Vasco Lopes e Burnete ad agire alle spalle di Okoro, riferimento offensivo della formazione allenata da Davide Possanzini.

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: 14 Fortin, 12 Nespola, 96 Magnani, 6 Gomes, 36 Mazzitelli, 11 Gyasi, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Indisponibili: Joronen, Bani, Barba, Palumbo, Pierozzi, Estevez, Bozzolan. Strefezza in attesa dell’eventuale reinserimento in lista.

Squalificati: nessuno.

SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stabile, Giorgini, S. Davi; Molina, Rispoli, Tronchin, Vasic; Vasco Lopes, Burnete; Okoro.

A disposizione: 28 Cragno, 12 Vadjunec, 23 F. Davi, 19 Pellini, 8 Pyyhtia, 46 Brik, 21 Tait, 80 Schrott, 11 Anghelé, 25 Mixtur.

Allenatore: Davide Possanzini.

Indisponibili: Bjarkason, El Kaouakibi, Varnier, Zeroli.

Squalificati: Stivanello.

Palermo-Südtirol, la designazione arbitrale

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Assistenti: Costanzo e Luciani.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Prontera.

AVAR: Cosso.

Palermo-Südtirol, orario e diretta TV

La sfida si disputerà questa sera, martedì 24 novembre 2026, allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 20. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Amazon Prime Video.